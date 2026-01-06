結婚式準備サイト「CORDY／コーディ」は、１月から３月末までの３ヵ月間、今すぐ使える割引クーポンと次回以降の購入に使えるポイントのW特典キャンペーンを実施します。「一生に一度」の結婚式でもお金をかけすぎず、賢くおトクに理想の結婚式を叶えたいカップルの皆様を応援します。https://cordy.jp/pages/cordy-pointupcampaign

結婚式準備サイト「CORDY／コーディ」のW特典キャンペーンは、お買い上げ金額の最大15%をお客様に還元いたします。対象カテゴリーは「ウェディングドレス」「写真撮影プラン」「引き出物」「司会・余興」など、取り扱いアイテムのすべて。とくに、ウェディングドレスや写真撮影プランなど、高額アイテムについては還元額も数万円に上るため、結婚式準備をおトクに進めていただけます。 また、クーポン割引とポイント付与の両面から還元することで、ドレス → 撮影プラン → 演出グッズなど購入回数を重ねるたびにおトク感が増す仕組みを目指しました。 このW特典は、SALE商品も対象としているため、セール値引き・クーポン割引・ポイント付与のトリプルでおトクになるアイテムも多数取り揃えております。

ブライダル業界には、「結婚式は一生に一度だから」といった顧客心理に甘んじて価格競争が進まないという課題があると、CORDYは考えています。 このW特典キャンペーンは、「一生に一度＝高い」といった業界の常識を覆し、お客様が心から納得できるものに納得できる価格を支払うことができる結婚式準備を広めるための第一歩だと位置づけています。

「CORDY（コーディ）」とは

「CORDY」は、いつでもどこでもふたりのペースで準備を進めていただけるWEBサイトです。オンラインで結婚式に必要なアイテムをネット上で選んだり、結婚式準備に役立つ情報を収集していただけます。結婚式に必要なアイテム＆サービスの品揃えは約１万2000点に及びます。 結婚式準備は、結婚式場のウェディングプランナーの指示に従って進めるものというイメージが根強いですが、式場での打ち合わせは結婚式の3～4ヵ月前までスタートせず、時間に追われて準備を進めるカップルも少なくありません。 式場の指示を待たずとも、「CORDY」を使ってふたりのペースで結婚式準備を進められれば、時間や心の余裕が生まれ、お互いの大切な人たちへ感謝を伝えたり、もてなしたりすることに、じっくり向き合えるようになると考えています。

・社名 株式会社ハイパードライブ・代表取締役 浅田剛治・設立 2017年7月・本社 〒105-0022 東京都港区海岸2-2-6 DS海岸ビル1F・TEL 03-6433-2772 ・事業内容 1. ITサービス事業 2．衣裳事業 3．婚礼プロデュース事業 4. コンサルティング事業 5. 海外インテリアの輸入販売事業 6. 飲食事業