【スマイルSALE】キーホルダー付きで話題の「RORRY T1／D2シリーズ」が最大42％OFF

冬の訪れとともに、外出時の持ち物にも「安心感」や「使いやすさ」を求めたくなる季節がやってきました。

寒い日のお出かけや移動中、スマートフォンの電池残量が気になるという方も多いのではないでしょうか。

女性に寄り添うスタイリッシュ充電ブランド RORRY（ロリー） では、2026年1月3日（土）00:00 ～ 1月7日（水）23:59の期間、Amazon スマイルSALE を開催いたします。

期間中は、SNSでも話題のキーホルダー付きモバイルバッテリーをはじめとした人気アイテムが、最大42％OFFの特別価格で登場。さらに、対象商品を2点同時にご購入いただくと、合計金額から5％OFFとなるお得なキャンペーンも実施いたします。

冬のお出かけや旅行、推し活、在宅ワークなど、さまざまなライフシーンに寄り添うRORRYの充電アイテムを、一年で最もお得に手に入れられる5日間となっています。

詳しい製品情報・セール詳細は、下記よりご覧ください。

セール期間：1月3日（土）00:00 ～ 1月7日（水）23:59

セール会場：https://amzn.to/3LzheVL

■RORRY T1-5000(https://amzn.to/4aFFJea)

・バッグに輝く可愛い小物！キーホルダー型モバイルバッテリー登场

・5000mAh 大容量で一日中安心

・2本の充電ケーブル内蔵！デバイスを選ばず

・3 台同時充電＆パススルー充電対応

・高品質で安全を徹底

価格(税込)：2,590円（35%オフ）

販売サイト：https://amzn.to/4aFFJea

■RORRY T1-10000(https://amzn.to/4qD9K2T)

・キーホルダー付き、携帯便利

・10000mAh 大容量で2回分充電可

・30W急速充電 & usb-cケーブル入出力対応

・収納可能なケーブル&3台同時充電＆パススルー機能

・多種安全保護＆品質保証

価格(税込)：3,490円（42%オフ）

販売サイト：https://amzn.to/4qD9K2T

■RORRY D2-2500(https://amzn.to/3YYZSEQ)

・面倒くさいな充電状況からApple Watchユーザーを解放できたのモバイルバッテリー

・56分でフル充電可能な高速磁気充電器

・コンパクト&カラビナ付き

・ケーブル内蔵&パススルー対応

・多種安全保護＆磁気充電

価格(税込)：2,113円（45%オフ）

販売サイト：https://amzn.to/3YYZSEQ

■RORRY D2-5000(https://amzn.to/49m6diu)

・apple watch対応 1時間でフル充電

・5000mAhバッテリー/磁気充電

・2本ケーブル内蔵 & 4台同時充電可能

・ユニークなデザイン&カラビナ付き

・PSE認証&一年保証

価格(税込)：2,847円（39%オフ）

販売サイト：https://amzn.to/49m6diu

■RORRY D2-10000(https://amzn.to/4bigjDw)

・容量倍増！10000mah

・For apple watch 本気的な高速磁気充電器に進化

・2本ケーブル内蔵 20W & パススルー対応

・ユニークなデザイン&カラビナ付き

・PSE認証&一年保証

価格(税込)：3,940円（34%オフ）

販売サイト：https://amzn.to/4bigjDw

■RORRY D2-20000(https://amzn.to/45GFjRh)

・進化！20000mAh の大容量 & 5 台同時充電可

・強化！30W急速充電

・For apple watch 5Ｗ高速磁気充電 & パススルー充電対応

・ユニークなデザイン & カラビナ付き

・TOP級 熱管理/PSE認証取得済

価格(税込)：4,973円（29%オフ）

販売サイト：https://amzn.to/45GFjRh

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/135_1_d5a4b438e044316f928ece1abfe1289f.jpg?v=202601060551 ]

(※)通常価格および割引率は、株式会社RORRY公式サイトにおける2026年1月3日時点の希望小売価格を基準に当社が四捨五入で算出した数値です。

製品実写イメージAmazon スマイルSALE

新年のスタートや自分へのご褒美に、ぜひチェックしてみてください。