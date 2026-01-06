欧州最注目の日本酒・焼酎コンペ「ミラノ酒チャレンジ」、応募エントリーは1月15日まで！

SAKE COMPANY SRL

イタリア酒ソムリエ協会（所在地：イタリア・ミラノ）は、2026年6月22日・23日にミラノで開催する日本産酒類コンペティション「Milano Sake Challenge 2026（ミラノ酒チャレンジ2026）」のエントリー受付を行っております。締切は2026年1月15日（木）です。

■ なぜ「イタリア」なのか

イタリアは、世界有数のワイン生産国であると同時に、蒸留酒「グラッパ」の文化を持つ国です。食と酒に対する審美眼は世界トップクラス。

「世界有数のグルメ国イタリアで認められた」--この実績は、欧州市場のみならず、世界市場への強力なアピールポイントとなります。受賞酒蔵様の生の声をぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TACNo2VH0Lw ]

■ 他にない「3つの審査」

ミラノ酒チャレンジでは、独自の多角的審査を実施しています。

１. イタリア人酒ソムリエによるテイスティング審査

コンペティション専用ソフトを活用し、公平かつ緻密な評価を実施。イタリアの味覚基準で高評価を得ることは、欧州市場進出の大きな武器となります。

審査はイタリア人日本酒ソムリエ120名ほど。コンペ専用ソフトを活用し、審査員間での合意などを排除。

２. イタリアDOP食材とのペアリング審査

パルミジャーノ・レッジャーノ・チーズ協会、サン・ダニエーレ産生ハム協会、トリュフ協会という錚々たるプロフェッショナル達の全面協力のもと、熟成チーズ、生ハム、パスタなどイタリアを代表するDOP食材と日本酒の相性を評価。「世界中で愛されているイタリア料理に合う日本酒」という明確な訴求ポイントを獲得できます。

チーズの王様、パルミジャーノ・レッジャーノ・チーズ協会の審査員達は日本酒ソムリエ講座を受講した資格者のみ。

３. デザイン審査

欧州を代表するデザイン教育機関「IED（欧州デザイン学院）」による視覚的評価。ラベルやボトルデザインの欧州市場での訴求力を、プロの目線で審査します。手に取ってもらえる、リピートしてもらえる、そんな商品をデザインの国・イタリアのプロに評価・コメントしてもらうチャンスです。

欧州デザイン学院の教授やデザイナー達が審査員を務める。デザイン審査はテイスティング審査会場とは別室で開催。

■ 受賞特典

ペアリング審査の受賞蔵には、パルミジャーノ・レッジャーノ協会より40kg熟成チーズ1玉（蔵元ロゴ刻印入り）を贈呈。店頭ディスプレイや販促イベントに最適な、唯一無二の受賞記念品です。その他全ての酒蔵様に、出品酒ごとの審査コメントノートを無償でプレゼント！

■ 本格焼酎・泡盛部門｜2回目の開催

2025年大会より新設された「本格焼酎・泡盛部門」。グラッパを生んだイタリアは、蒸留酒を深く理解する国。芋・麦・米、そして泡盛の繊細な香りと奥深い味わいを、正当に評価できる土壌があります。もちろん、クリエイティブな焼酎やエイジング焼酎のためのスペシャル部門も。参加蔵がまだ少ない今こそ、先行者利益を獲得するチャンスです。

■ 開催概要

Milano Sake Challenge 2026（ミラノ酒チャレンジ2026）

審査日 2026年6月22日（月）・23日（火）会場HOTEL NHOW MILANO（イタリア・ミラノ）

日本酒部門／本格焼酎・泡盛部門エントリー締切2026年1月15日（水）

公式サイトhttps://milanosakechallenge.com

■ こんな蔵元様におすすめ

▲️欧州市場への進出を検討している

▲️海外コンペティションでの受賞実績を作りたい

▲️自社商品の「西洋料理との相性」を客観的に評価してほしい

▲️自社ラベル・ボトルデザインの実力、海外での訴求力を知りたい

▲️本格焼酎・泡盛の海外認知度を高めたい

■ エントリー方法

公式サイトよりオンラインでエントリーを受け付けております。 https://milanosakechallenge.com(https://milanosakechallenge.com)

ご不明点がございましたら、下記までお気軽に日本語にてお問い合わせください。

■ 本件に関するお問い合わせ先

ミラノ酒チャレンジ事務局 担当: 石井または高島（日本語でお気軽にどうぞ）

Email：info@milanosakechallenge.com

公式サイト：https://milanosakechallenge.com