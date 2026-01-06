【2/17オンライン開催】「多様な人材が活躍できる職場づくりを目指して～国籍・年齢・障がい等、“ちがい”を力に変える川田製作所の取り組み～」

株式会社キャンパスクリエイト

東京都北区では、2026年2月17日(火)、ZoomウェビナーにてきたくなるMONOづくりセミナー

『多様な人材が活躍できる職場づくりを目指して～国籍・年齢・障がい等、“ちがい”を力に変える川田製作所の取り組み～』を開催します。

社員のおおよそ4分の1が外国籍、 4分の1が高齢者、 4分の1が障がい者が占める、有限会社川田製作所 代表取締役 川田 俊介 氏をお招きし、採用や雇用施策に留まらず、組織が持続的に成長していくための考え方を学びます。

雇用・定着に課題を感じている方・興味関心のある方はぜひご参加くださいませ。

きたくなるMONOづくりセミナー（オンライン）｜東京都北区(https://www.city.kita.lg.jp/business/industry/1011356/1018335/1025026.html)

◆学べること

・外国籍や障がい者等、多様な人材を受け入れるための仕組みづくり

・技術者の育成方法、技能・技術を継承するための取り組み

・人材不足の解消につながる経営戦略

◆開催日

2026年2月17日(火) 14：00～15：00



◆開催方法

Zoomウェビナーでの実施



◆申込ページ

きたくなるMONOづくりセミナー（オンライン）申込フォーム(https://logoform.jp/form/VNHo/1375763)

上記申し込みフォームからお申し込みください。

お申し込み完了後、受付完了メールをno-reply@logoform.jpからご登録いただいた

メールアドレス宛にお送りいたします。

折り返しメールのない場合は、迷惑メールフィルター等の設定をご確認いただいた上で

再度下記フォームからお申し込みください。

なお、セミナー参加に必要なURL等については、セミナーの開催日が近づきましたら

kougyousinkou（アット）city.kita.lg.jp（アットは@）からご連絡いたします。

【定員】先着100名

【申込締切】2月13日（金）



◆参加費

無料



◆講師

有限会社川田製作所 代表取締役 川田 俊介 氏



◆対象の方

Zoomウェビナーによるセミナー参加が可能な中小企業主・従業員または一般の方





主催：東京都北区地域振興部産業振興課商工係

企画運営：株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学TLO）