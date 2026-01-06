東京を熱くさせる様々な「仕事」に注目したドキュメンタリー番組『東京熱記～企業変革！リブランディングの舞台裏～』1月17日(土)放送！
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、ドキュメンタリー番組『TOKYO 1weekストーリー』（レギュラー放送・木曜17:59分～）の特別編として、1月17日（土）20:30～21:00に、『東京熱記～企業変革！リブランディングの舞台裏～』を放送します。
第1弾のテーマは「リブランディング」です。既に持っている魅力を、時代や多様性に合わせ、再構築している企業に注目！誰もが使った文房具の“顔”を思い切ってアップデートしたショウワノートのほか、プレミアム感の醸成でお菓子の売り上げを激増させた湖池屋など…。変わろうとしている企業で、情熱をもって働く人々に迫ります。
さらに味噌メーカーマルコメは会社のイメージを作る「ＣＭ」でリブランディング！誰もが口ずさめる、あの丸刈りの男の子の元気なＣＭから、「泣けるアニメＣＭ」へと変貌し、ネットの世界で大きなうねりを起こしていました。今回はマルコメのみならず、そのアニメ制作を支える仕事人たちにも密着！リブランディングにかけた人々の熱い舞台裏に迫ります！
東京に住む人々の特別な一週間に密着する本編と違い、『東京熱記』では、東京を熱くさせる様々な「仕事」に注目し、その記録を残します。どうぞご期待ください！
■『TOKYO 1weekストーリー』とは
東京で生きる様々な人物の「特別な1週間」の心理状態や行動をつぶさに描くドキュメンタリー番組 （※毎週木曜17:59～18:30放送）
◆番組概要
※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。
【タイトル】『東京熱記～企業変革！リブランディングの舞台裏～』
【放送日時】1月17日（土）20:30～21:00放送＜TOKYO MX1＞
【出演者】ナレーター：津野まさい
マーケティングアナリスト：渡辺弘明
【見逃し配信】「TVer」1月17日(土）21:00～ ※4週間限定配信
【番組X】@tokyo1weekstory
【番組TikTok】@tokyo1weekstory
【番組Instagram】@tokyo1weekstory
【番組HP】https://s.mxtv.jp/variety/tokyo1weekstory/