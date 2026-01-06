レディースクリニックなみなみ（目黒区）と五反田パーソナルジムsazanamiが業務提携　運動処方箋で医療費控除対応

医療法人社団KAIZEN

医療法人社団KAIZENが運営する「レディースクリニックなみなみ」（東京都目黒区）と、五反田・不動前エリアにオープン予定のパーソナルジム「sazanami Gotanda | Personal Fit（株式会社Sazanami）」が提携します。男女問わず安心して心地よく運動できる環境を整え、医師の発行する「運動処方箋」によりトレーニング費用を医療費控除の対象とする仕組みを提供。医療と運動の両面から健康を支えます。

今回の業務提携により、同院の患者さまは産科・婦人科領域を含む健康診療の延長として、sazanamiで専門知識を持つトレーナーとスタッフによる個別運動指導を受けられるようになります。sazanamiは「無理に頑張らず、自分らしい形でフィットネスを生活に取り入れる」コンセプトのジムで、心地よい空間設計と医療的視点を持つコーチ陣が特徴です。脳神経外科医・健康スポーツ医が創設に関わっており、フィットネスだけでなく栄養指導や美容ケアも組み合わせたトータルサポートを提供します。

医療費控除の仕組みと利用手順

提携の最大のメリットは、「運動処方箋」による医療費控除です。クリニックで医師が運動療法の必要性を判断し処方箋を発行すると、sazanamiでのトレーニング費用が医療費控除の対象となります（※現在認可申請中）。これにより、確定申告でジム利用料の一部が還付され、経済的負担を軽減できます。主な利用ステップは以下の通りです。

- かかりつけ医または提携医療機関で「運動処方箋」を取得する。- sazanamiに処方箋を持参し、トレーニングを受ける。- 年末に医師から「運動療法実施証明書」を受け取り、sazanamiから領収書を入手。- 翌年の確定申告で証明書と領収書を提出し、還付申請を行う。

（医療費控除制度について詳しくはこちら(https://www.sazanamifit.jp/medical-expense-deduction/)）

sazanamiの特長

sazanami Gotanda | Personal Fit（東京都品川区）は、2026年1月24日（土）に五反田・不動前エリアでオープン予定の新しいパーソナルジムです。自然と足を運びたくなるような心地よい空間デザインの中で、”特別なイベント”ではなく、”ライフスタイルの一部”としてのトレーニングを提供します。専門資格を持つ「Wellness Coach」がトレーニングをサポートします。トレーニング記録や体組成、血液検査データを一元管理するアプリ（sazanami PHR）も活用し、成果を可視化してモチベーションを高めます。医師が経営に関与し、内科やレディースクリニックとも連携しているため、運動プログラムも医学的根拠に基づいた安心・安全な内容です。女性が年代や体質に合わせた運動習慣を無理なく続けられるよう、ストレス・疲労・自律神経の乱れにも配慮したサポートを行います。

今後の展望

医療法人社団KAIZENは今回の提携を通じ、クリニックでの健康相談からsazanamiでの運動療法まで、切れ目ないヘルスケアを実現します。女性が生涯にわたり自分らしく健康でいられるよう、医療とフィットネスを組み合わせた総合的なサービスを拡充。さらに提携先のクリニックネットワークを広げ、より多くの女性に運動を取り入れた健康づくりを案内していく予定です。

施設概要

レディースクリニックなみなみ

住所：〒153-0063 東京都目黒区目黒１丁目６－１７ Daiwa目黒スクエア 1階

URL：https://naminamicl.jp/



sazanami Gotanda | Personal Fit

住所：〒141-0031 東京都品川区西五反田７丁目１６－３ 東京モリスビル 第10 2階

URL：https://www.sazanamifit.jp/

心地よい空間で健康をデザインするパーソナルジム2026年1月24日オープンに向け、現在準備中です