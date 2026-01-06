『ドバイチョコレート』フレンチトースト発売！濃厚＆サクサク食感の新メニュー
株式会社日影茶屋（神奈川県三浦郡葉山町堀内16、代表取締役：角田晋之助）が運営するフレンチトースト専門店「Toasty's（トースティーズ）」は、2026年1月13日(火)より『ドバイチョコレート』フレンチトーストを発売します。2026年は『旅するフレンチトースト』と題し、世界の名物スイーツをフレンチトーストにアレンジしたメニューを計5品発売いたします。今回のメニューは第一弾として、ドバイチョコレートをToasty'sらしいフレンチトーストで表現しました。
濃厚チョコレートフレンチトーストに
ピスタチオクリームとカダイフを
オリジナルパンは、濃厚なチョコレートアパレイユにじっくりと漬けて焼き上げました。
ビターな味わいと、とろける食感が美味しさを引き立てます。
フレンチトーストには香ばしいピスタチオクリームと、パリパリサクサクに焼き上げたカダイフを豪快にトッピングしました。
ドバイチョコレート
横浜高島屋店 1,760円
テラスモール湘南店 1,705円
取扱店舗：横浜高島屋店・テラスモール湘南店
販売期間：2026年1月13日(火)～3月15日(日)
スパイシーチャイラテ
横浜高島屋店 935円
シナモン、ジンジャーなど複数のスパイスが効いたミルクティー。
ミルク感たっぷりのまろやかな甘さにブラックペッパーがアクセント。
取扱店舗：横浜高島屋店
販売期間：2026年1月13日(火)～3月15日(日)
季節の新メニュー
あんバターフレンチトースト
横浜高島屋店
3枚 1,815円／2枚 1,540円
テラスモール湘南店
3枚 1,760円／2枚 1,485円
北海道産小豆を使用した日影茶屋特製のつぶあんとカルピスバター、バニラアイスを添えたフレンチトースト。
取扱店舗：横浜高島屋店・テラスモール湘南店
販売期間：2026年1月13日(火)～
豚肉とドライトマトのクリーム煮
横浜高島屋店 1,760円
テラスモール湘南店 1,705円
豚肉とドライトマトの旨味が溶け込んだクリーム煮をライスとともに。
取扱店舗：横浜高島屋店・テラスモール湘南店
販売期間：2026年1月13日(火)～
旅するフレンチトースト
Toasty'sでは2026年の1年間『旅するフレンチトースト』キャンペーンを実施いたします。
世界の有名スイーツをToasty'sらしいフレンチトーストにアレンジし、皆様に楽しんでいただく企画です。
メニュー発売は計5回を予定しております。
ぜひお楽しみください。
THE CAFE TOASTY'S
日影茶屋グループが手がけるフレンチトースト専門店。こだわり抜いたオリジナルパンにたっぷりと特製アパレイユをしみ込こませて丁寧に焼き上げた、外は「カリカリ」中は「ふわふわ」の新食感のフレンチトーストをご提供しております。アメリカのコースタルスタイルをイメージした店内でゆったりとお寛ぎいただけます。URL https://toastys.jp/
横浜高島屋店
〒220-8601
神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋5F
TEL/FAX：045-322-6644
営業時間 10：00～20：00（L.O19：30）
テラスモール湘南店
〒251-0041
神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3-1
テラスモール湘南 201-1
TEL/FAX 0466-53-8773
営業時間 9：45～21：00（L.O20：00）