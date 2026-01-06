国内40ヶ所の温浴施設で「第五人格」コラボの大規模キャンペーンが2026年1月23日(金)より開催決定！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：西元丈夫）は、国内40ヶ所の温浴施設で「第五人格」コラボキャンペーンを2026年1月23日(金)～2月28日(土)に開催します。

全国温浴施設協会の賛助会員である中外鉱業株式会社は、全国温浴施設協会正会員の温浴施設を中心に、国内40カ所にて「第五人格」コラボキャンペーンを開催いたします。

湯上がりのバスローブ姿をイメージした、本コラボのための新規描き下ろしイラストが登場！

オリジナルグッズ、限定フード＆ドリンク、限定ノベルティプレゼントのほか、盛り沢山な内容を予定しております。

キャンペーンに関する詳細情報は後日、特設サイトおよびXにて公開いたします。続報をお楽しみに！

開催情報

「第五人格」コラボキャンペーン

・開催日時 2026年1月23日(金)～2月28日(土)

・コラボ特設サイト https://identityv-yumeguri.com/

・中外鉱業コンテンツ部 公式X https://x.com/chugaionline

開催店舗（国内40カ所）

＜西武レクリエーション株式会社＞

・豊島園 庭の湯（東京都練馬区向山３丁目２５－１）

※2026年2月13日から開始予定

＜株式会社阪神住建＞

・SPAWORLD HOTEL&RESORT（大阪府大阪市浪速区恵美須東３丁目４－２４）

＜万葉倶楽部株式会社＞

・はだの・湯河原温泉 万葉の湯（神奈川県秦野市河原町２－５４）

・京都 竹の郷温泉 万葉の湯（京都府京都市西京区大原野東境谷町２丁目４）

・旭川高砂台 万葉の湯（北海道旭川市高砂台１丁目１－５２）

＜株式会社天成園＞

・天成園 小田原駅 別館（神奈川県小田原市栄町１丁目１－１５）

＜株式会社スパライフ・コミュニケーションズ＞

・スパシーレ祇園（広島県広島市安佐南区祇園３丁目２）

・神辺天然温泉 ぐらんの湯（広島県福山市神辺町新道上 字二丁目１０－２６）

＜株式会社スパサンフジ＞

・湯楽の里 松戸店（千葉県松戸市和名ケ谷９４７－３）

・湯楽の里 土浦店（茨城県土浦市真鍋新町２０－４３）

・湯楽の里 伊勢崎店（群馬県伊勢崎市韮塚町１１９１－１）

・所沢温泉 湯楽の里（埼玉県所沢市下富６０４）

・北本温泉 湯楽の里（埼玉県北本市二ツ家３丁目１６２－１）

・熊谷温泉 湯楽の里（埼玉県熊谷市月見町２丁目１－６５）

・市原温泉 湯楽の里（千葉県市原市古市場３２９－１）

・昭島温泉 湯楽の里（東京都昭島市美堀町３丁目１４－１０）

・春日部温泉 湯楽の里（埼玉県春日部市小渕１０５－１）

・相模・下九沢温泉 湯楽の里（神奈川県相模原市緑区下九沢２３８５－１）

・船橋温泉 湯楽の里（千葉県船橋市山手３丁目４－１）

・湯楽の里 日立店（茨城県日立市河原子町１丁目１－６）

・溝口温泉 喜楽里（神奈川県川崎市高津区千年１０６８－１）

・栃木温泉 湯楽の里（栃木県栃木市大町２２－７０）

・横須賀温泉 湯楽の里（神奈川県横須賀市馬堀海岸４丁目１－２３）

・宮沢湖温泉 喜楽里別邸（埼玉県飯能市宮沢２７－４９）

・国立温泉 湯楽の里（東京都国立市泉３丁目２９－１１）

・ひたちなか温泉 喜楽里別邸（茨城県ひたちなか市市毛640番地2）

・酒々井温泉 湯楽の里（千葉県印旛郡酒々井町飯積１丁目１－１）

・つくば温泉 喜楽里 別邸（茨城県つくば市西大橋６１４－１）

・JFA夢フィールド 幕張温泉 湯楽の里（千葉県千葉市美浜区美浜２６）

・横浜青葉温泉 喜楽里 別邸（神奈川県横浜市青葉区奈良４丁目5－１）

＜セントラルスパ株式会社＞

・天然温泉 仙川 湯けむりの里（東京都調布市若葉町２丁目１１－２）

＜株式会社ビーバーレコード＞

・箕面湯元 水春（大阪府箕面市船場東３丁目１３－１１ 2F）

・東香里湯元 水春（大阪府寝屋川市寝屋北町２－１）

・嘉島湯元 水春（熊本県上益城郡嘉島町上島２２３２）

・草津湯元 水春（滋賀県草津市新浜町３００ スポーツ＆レジャー棟 イオンモール草津）

・潮芦屋温泉 SPA水春（兵庫県芦屋市海洋町１０－２）

・鶴見緑地湯元水春（大阪府大阪市鶴見区緑地公園１－３７）

・SPA＆HOTEL水春 松井山手（京都府京田辺市山手中央５－１）

・守山湯元水春 ピエリ守山（滋賀県守山市今浜町２６２０－５）

・SPAキセラ川西（兵庫県川西市火打１丁目１６－６ オアシスタウンキセラ川西 2階）

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。

権利表記・関連サイト

【権利表記】

(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.



【関連サイト】

Identity V第五人格 公式サイト

https://www.identityvgame.com/jp/

バーデと天然温泉 豊島園 庭の湯

https://www.seibu-leisure.co.jp/niwanoyu/index.html

SPAWORLD HOTEL&RESORT

https://www.spaworld.co.jp/

万葉倶楽部グループ【公式サイト】

https://www.manyo.co.jp/

天成園 小田原駅 別館公式サイト

https://odawara.tenseien.co.jp/

株式会社スパライフ・コミュニケーションズ

https://spalife-c.jp/

湯楽の里・喜楽里（株式会社スパサンフジ）

https://www.yurakirari.com/

天然温泉 仙川 湯けむりの里

https://www.yukemurinosato.com/sengawa/

株式会社ビーバーレコード 水春グループ

https://suisyun.jp/

全国温浴施設協会

https://japan-spa.org/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline