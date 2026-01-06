DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』1月6日アップデート実施！新イベント「君に光る一番星」開催！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、1月6日にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。



▼新イベント「君に光る一番星」開催！


交わした言葉のひとつひとつを、思い返す。


一人はドレスに、一人は水着に、


一人はバニーに装いを彩り、今日という日を紡ぐ。


その姿は、闇の中でも輝く星のよう。


何よりも先に見つけ出し、何度だって捕まえる。



イベント開催期間　2026年1月6日メンテナンス後 ～ 2026年1月19日メンテナンス前まで



▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！












▼ガチャに新キャラクターが追加！


イベントに登場する「スターグラス(幸運高貴のドレス)」「シロタエギク(あなたを支える水着)」


「シクラメン(内気にはにかむバニー)」がガチャに登場します！








▼キャラクタークエスト追加！


「スターグラス(幸運高貴のドレス)」「シロタエギク(あなたを支える水着)」


「シクラメン(内気にはにかむバニー)」のキャラクエストがボイス付きで追加！


お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！



▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！


特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！


新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！


※画像は開発中のものになります。


※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。



▼こちらからゲームをプレイ！


https://games.dmm.com/detail/flower(https://games.dmm.com/detail/flower)



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト


https://flower-knight-girl.com/(https://flower-knight-girl.com/)



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント


https://x.com/flower_staff(https://x.com/flower_staff)



▼製品概要


タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL


プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／SP(ブラウザ版)／App Store／Google Play


権利表記：(C)︎2015 EXNOA LLC



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)




