2026年1月16日(金)より、Luminaria Production 『るみぷろ』POP UP SHOPがSHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店で開催決定！！
株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、2026年1月16日(金)から2026年2月12日(木)までの期間限定で、Luminaria Production 『るみぷろ』のPOP UP SHOPを、SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店で開催することをお知らせします。
今回のPOP UP SHOPは「サイバーパンク」をテーマに展開。1期生に加え、本イベントより2期生メンバーの参加が決定しました！ 会場では新規描き下ろしイラストグッズ使用したTシャツ・デスクマットなどファン必見のラインナップが勢揃いします。 さらに店内では、ここでしか聞けない店内放送アナウンスや、等身大パネルの設置など、本企画ならではのスペシャルコンテンツも登場予定です。1期生・2期生が勢揃いする“るみぷろ”の新たな魅力を、ぜひ会場でご体感ください！
開催概要
【開催場所】
SHIBUYA TSUTAYA 6階 IP書店
東京都渋谷区宇田川町21-6 QFRONT
【開催時期】
2026年1月16日(金)～2月12日(木)
【営業時間】
9:00-21:00
「Luminaria Production（るみぷろ）」について
「Luminaria Production（るみぷろ）」
「Luminaria Production」は、“タレント一人ひとりの才能を最大限に引き出し、その輝きをバーチャル世界に広げる”をビジョンに掲げ、音楽・ゲーム・エンターテインメントの枠を超えた活動を通して、新しい世界を切り拓くVTuberたちを支援するプロダクションです。
・公式サイト：https://luminaria-pro.com/
・公式X：https://x.com/Lumipro_ofc
・運営会社：株式会社エルツリー（https://eltree.co.jp/）
グッズ情報
■等身アクリルスタンド 各種2,200円(税込)
【種類】全6種
【サイズ】本体:W70×H140mm以内、台座:W50×H50mm以内
【素材】アクリル
■ミニキャラアクリルスタンド 各種1,320円(税込)
【種類】全6種
【サイズ】本体:約H80×W80mm以内、台座:W50×H50mm以内
【素材】アクリル
■トレーディング缶バッジ（ランダム） 550円(税込)
【種類】全12種／ランダム
【サイズ】約φ57mm
【素材】紙、ブリキ
■トレーディングアクリルキーホルダー（ランダム12種） 880円(税込)
【種類】全12種／ランダム
【サイズ】約H60×W60mm以内
【素材】アクリル
■トレーディングクリアカード（ランダム18種） 550円（税込）
【種類】全18種／ランダム
【サイズ】約H63×W89mm
【素材】PP
※この商品は1月18日（日）より販売開始となります。
■アクリルブロック 3,300円(税込)
【種類】全1種
【サイズ】約W148×H100×D20mm
【素材】 アクリル
■Tシャツ 4,400円(税込)
【種類】全1種
【サイズ】M・L・XLサイズ
【素材】 綿
■デスクマット 4,400円(税込)
【種類】全1種
【サイズ】約W600×H300mm
【素材】ポリエステル、ゴム
■マグカップ 1,980円(税込)
【種類】全1種
【サイズ】約φ82mm×H95mm
【素材】 陶磁器
購入特典
■対象商品：1会計2,200円(税込)以上購入ごとに、ノベルティ「オリジナルポストカード」をランダムで1枚プレゼント！
・第1弾：2026年1月16日（金）～1月29日（木）
・第2弾：2026年1月30日（金）～2月12日（木）
【対象商品】本POP UP SHOPで販売する『るみぷろ』全グッズ
※特典の数には限りがございます。あらかじめご了承下さい。
関連情報
■アカウント情報：
蒼唯みなと
公式X：https://x.com/_Aoi_Minato
YouTube：https://www.youtube.com/@Lpro-AoiMinato
姫守ほたる
公式X：https://x.com/HimemoriHotaru
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lpro-HimemoriHotaru
迷宮りんね
公式X：https://x.com/maimiya_rinne
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lpro-MaimiyaRinne
堕天みろ
公式X：https://x.com/Ochite_Miro
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lpro-OchiteMiro
恋宵りあ
公式X：https://x.com/Koyoi_Ria
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lpro-KoyoiRia
霞翠ひびき
公式X：https://x.com/_Kasumi_Hibiki
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lpro-KasumiHibiki
「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。
本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長 大井 基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/
会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats
■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部 広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp