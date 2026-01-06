DMM GAMES¡Ø¥Æ¥¯¥í¥Î¥¹¡Ù»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤Ë¤¢¤ä¤«¤·¥é¥ó¥Ö¥ë¡ª¤Î£²¿Í¤¬ÄÉ²Ã¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡Ö100ÉÃ¤Ç¤ï¤«¤ë¤¢¤ä¤«¤·¥é¥ó¥Ö¥ë¡ª¡×Æ°²è¸ø³«¡ª

¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥í¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô±¦µþ¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÄÔ ÂóÌé¡¢URL¡§https://techcross.co.jp¡Ë¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¹ï¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥Ò¥í¥¤¥óRPG¡Ø¥Æ¥¯¥í¥Î¥¹¡Ù¡Êhttps://techcronoss.com¡Ë¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¸å¤Ë¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È5Ëç¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤Ë¿·¥­¥ã¥é¡Ö¥¦¥«¥Î¥ß¥¿¥Þ¡×¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£



¢§»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é


¢§10Ëü¿ÍÆÍÇËÊó½·¤Ç¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÄÉ²ÃÇÛÉÛ·èÄê¡ª


»öÁ°ÅÐÏ¿¿ô¤¬10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÄÉ²ÃÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª


¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¸å¤Ë¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¹ç·×¤Ç5Ëç¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª


¤µ¤é¤Ë¡¢15Ëü¿ÍÆÍÇË¤ÇÄÉ²Ã4Ëç¤Ê¤É¡¢¾ò·ïÃ£À®¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¤¬Áý²Ã¤·¡¢


ºÇÂç¤Ç¹ç·×¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È20Ëç¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¤Þ¤¿¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¿ô¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¸Ä¿Í²óÅ¾¿ô¡×¡ÖÁí²óÅ¾¿ô¡×¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥³¥¤¥ó³ÍÆÀÎÌ¡×¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢


Êó½·¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¢§¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¡§100ÉÃ¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö¤¢¤ä¤«¤·¥é¥ó¥Ö¥ë¡ª¡×


[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=oEzdZvI9bbk ]


¢§»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤Ë¡Ö¥¦¥«¥Î¥ß¥¿¥Þ¡×¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×ÄÉ²Ã¡ª¤¢¤ä¤é¤Ö¥­¥ã¥é¤Î½Ð¸½Î¨UP¡ª


ËÜÆü¤è¤ê¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤Ë²¼µ­¤Î¿·¥­¥ã¥é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


¡¦¡ú3¡Ö¥¦¥«¥Î¥ß¥¿¥Þ¡×¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¥é¥ó¥Ö¥ë¡ª¡Ë


¡¦¡ú2¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¥é¥ó¥Ö¥ë¡ª¡Ë



¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤ä¤«¤·¥é¥ó¥Ö¥ë¡ª¥­¥ã¥é¤Î½Ð¸½Î¨¤â¾å¾ºÃæ¡ª


¥­ー¥×¤·¤¿¥­¥ã¥é¤Ï¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢


¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª








¢§ËèÆü±þÊç¤Ç¤­¤ëX¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÂè3ÃÆ³«ºÅ¡ª




¤¢¤ä¤«¤·¥é¥ó¥Ö¥ë¡ª¥­¥ã¥é½Ð¸½Î¨UP¤È¥­¥ã¥éÄÉ²Ã¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢


ËèÆü±þÊç¤Ç¤­¤ëX¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÂè3ÃÆ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª


¥Õ¥©¥íー¡õÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤½¤Î¾ì¤ÇÃêÁª·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª


¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¢¨ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¤Ç¤¹¡£


ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏAmazon¤Ç¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¢¨Amazon¡¢Amazon.co.jp¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤ÏAmazon.com, Inc. ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£



¢§DMM¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¹¥É¾³«ºÅÃæ¡ª




ÃêÁª¤Ç10,000Ì¾ÍÍ¤ËºÇÂç10ËüDMM¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª


»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤¹¤È1²óÅ¾¤´¤È¤ËÃêÁª·ô¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£


¥ê¥êー¥¹¤Þ¤Ç¤ÎËè½µ²ÐÍËÆü¤ËÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢


¥¬¥Á¥ã¤ò¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¤¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª



¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://techcronoss.com/predmmpoint/



¢§»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é


¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È


¢§¸ø¼°DiscordÏ¢Æ°¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È


https://discord.techcronoss.com/1/



¢§¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È


https://x.com/techcronoss



¢§¸ø¼°Discord


https://discord.gg/BvtwTA5QRy



¢§¸ø¼°YouTube


https://www.youtube.com/@techcronoss



¢§À½ÉÊ³µÍ×


¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥Æ¥¯¥í¥Î¥¹¡Ù


¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¯¥í¥¹¥Ò¥í¥¤¥óRPG


¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶/DMM GAMES PLAYER¡Ë Android¡ÊDMM GAMES STORE¡Ë


¡¦¸¢ÍøÉ½µ­¡§ (C)2026 EXNOA LLC / ¥Æ¥¯¥í¥¹


¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë



¢§DMM GAMES¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://games.dmm.com/



¢§Ãí°Õ»ö¹à


¡¦»öÁ°ÅÐÏ¿¥¬¥Á¥ã¤Ç¥­ー¥×¤·¤¿¥­¥ã¥é¡¢³Æ¼ïÆÃÅµ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ¤Ë


¡¡¥²ー¥àÆâ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£


¡¦³Æ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£