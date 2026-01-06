【FC大阪】木匠貴大選手 契約更新のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では、木匠貴大選手との契約を更新し、明治安田J2・J3百年構想リーグもFC大阪でプレーすることが決定しましたのでお知らせ致します。



【木匠貴大選手 プロフィール】

名前：

木匠 貴大（KITSUI Takahiro／背番号7）



ポジション：

MF



生年月日：

1993/04/07（32歳）



身長/体重：

177cm/72kg





経歴：2009-2011 初芝橋本高校2012-2015 京都産業大学2016- FC大阪今季成績：J3 30試合3得点、カップ戦 0試合0得点、J2昇格プレーオフ 1試合0得点、天皇杯 1試合0得点、大阪サッカー選手権 1試合0得点コメント：日頃よりFC大阪を応援、サポートしてくださっている皆さま、いつもありがとうございます。2年連続プレーオフであと一歩及ばず、J2昇格を逃してしまいました。悔しさと申し訳ない気持ちでいっぱいです。この悔しさを忘れることなく、日々の練習から取り組んで行きたいと思います。そして個人としてもチームとしても結果で恩返しができるよう、戦っていきたいと思います。引き続き熱い応援よろしくお願いいたします。株式会社F.C.大阪

