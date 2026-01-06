【FC大阪】木匠貴大選手 契約更新のお知らせ
株式会社F.C.大阪
この度、FC大阪では、木匠貴大選手との契約を更新し、明治安田J2・J3百年構想リーグもFC大阪でプレーすることが決定しましたのでお知らせ致します。経歴：
2009-2011 初芝橋本高校
2012-2015 京都産業大学
2016- FC大阪
今季成績：
J3 30試合3得点、カップ戦 0試合0得点、J2昇格プレーオフ 1試合0得点、天皇杯 1試合0得点、大阪サッカー選手権 1試合0得点
コメント：
日頃よりFC大阪を応援、サポートしてくださっている皆さま、いつもありがとうございます。
2年連続プレーオフであと一歩及ばず、J2昇格を逃してしまいました。悔しさと申し訳ない気持ちでいっぱいです。
この悔しさを忘れることなく、日々の練習から取り組んで行きたいと思います。
そして個人としてもチームとしても結果で恩返しができるよう、戦っていきたいと思います。
引き続き熱い応援よろしくお願いいたします。
