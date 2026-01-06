アヴァンセ 日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」参戦チーム「DYM MESSENGERS」への協賛を決定

アヴァンセ株式会社

アヴァンセ株式会社（本社：東京都港区 代表：難波亮）は、このたび、日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦するプロダンスチーム「DYM MESSENGERS」と協賛契約を締結したことをお知らせいたします。

D.LEAGUEは、今年で６年目を迎える日本発のグローバルエンターテイメントです。８人制・２分15秒のダンスコンペティションを軸に、全16チームが約8か月にわたるリーグ戦を繰り広げ、若年層を中心に注目を集めています。TVニュース番組や各種メディアでも取り上げられるなど、ダンスカルチャーの新たな象徴として存在感を高めています。

■協賛チームについて｜DYM MESSENGERS

「DYM MESSENGERS」は、「D.LEAGUE」に参戦するプロダンスチームです。国内外で実績を持つダンサーで構成され、ストリートダンスをルーツとした自由な表現力と高い技術力を生かし、リーグの舞台で個性あふれるパフォーマンスを披露しています。

23‐24 SEASONには新規参画ながらCHAMPIONSHIP第３位、続く24‐25 SEASONのCYPHER ROUNDでは総合優勝を果たすなど、着実に存在感を示してきました。

チーム名には、「ダンスを通じて想いやメッセージを届ける存在でありたい」という想いが込められており、年齢やジャンルにとらわれず、一人ひとりの個性を尊重する姿勢も特徴のひとつです。

公式Instagramでは、試合の舞台裏やリハーサル風景、ダンサー一人ひとりの個性や日常をリアルに発信しており、若年層を中心に高い支持を獲得しています。

・DYM MESSENGERS 公式Instagram

https://www.instagram.com/dym_messengers/(https://www.instagram.com/dym_messengers/)

・チーム運営元 株式会社DYM

https://dym.asia/about/outline/(https://dym.asia/about/outline/)

■アヴァンセの協賛について

アヴァンセは、メイクやビューティーを「自分らしさを表現する手段」と捉え、ひとり一人の個性を尊重し、肯定することを大切にしてきました。美しさは画一的なものではなく、その人自身の感性や価値観によって表現されるものです。その考え方は、ダンスという表現手段を通じて自己表現を追求し続けるDYM MESSENGERSの姿勢と通じるものがあります。

本協賛は、単なる競技支援にとどまらず、表現することの楽しさや、自分らしさを大切にする姿勢を次世代へ届けたいというアヴァンセの想いをかたちにする取り組みです。

アヴァンセは今後も、DYM MESSENGERSの活動を応援するとともに、カルチャーや表現を通じて生まれる前向きなエネルギーをより多くの人へ届けてまいります。

■D. LEAGUEについて

D.LEAGUEは、日本発のプロダンスリーグです。ダンス必修化やSNSを背景に拡大するダンス人口を土台に、スポーツとエンターテイメントを融合した新しい競技文化として注目されています。

・D LEAGUE公式サイト

https://home.dleague.co.jp

■AVANCE（アヴァンセ）について

アヴァンセ株式会社は、1996年にハリウッド化粧品グループの若い世代に向けてたブランドとして誕生しました。同グループは、日本にハリウッド映画のメイク技術を初めて持ち込み、マスカラを広めたことでも知られ、アヴァンセはその伝統的な技術を受け継いでいます。2025年に100周年を迎えるハリウッド化粧品の技術を礎に、アヴァンセもその品質と革新を追及しています。

アヴァンセのブランド名「AVANCE」は､フランス語で「先行・リード・優位」を意味し、常に時代の先を見据えたトレンドを提案することを大切にしています。1990年代にはカリスマ的なアーティストの影響で細眉ブームが巻き起こり、女性の目元の美意識が急速に高まる中、1997年４月にまつ毛ケア美容液「ラッシュセラム」を発売し、大ヒットを記録しました。このラッシュセラムシリーズは今なおロングセラーとして愛され続けています。その後も「メイクしながらとことんケア」をコンセプトに、目元を中心とした製品ラインを拡大し、現在では目元以外の幅広い商品展開も行っています。

■会社概要

会社名：アヴァンセ株式会社

代表者名：難波 亮（代表取締役社長）

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木6-4-1 ハリウッドビューティプラザ４F

TEL：03-3403-3817

取り扱いブランド：AVANCE および DESIR

、リムーバー、スキンケア、ベースメイク他

URL: www.avance-cosme.co.jp/