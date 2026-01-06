新春をビリケンでラッキーに迎えよう！「BILLIKEN LUCKY STAND」開催決定
大阪のシンボル「ビリケンさん」のライセンス事業を展開する田村駒株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役：堀 清人）は、2026年1月9日（金）～11日（日）の3日間、ルクアイーレ4階イベント会場にて、新春ポップアップイベント「BILLIKEN LUCKY STAND」を開催することをお知らせいたします。
ルクアイーレで初出店となる本イベントでは、作家コラボの限定アイテムや新商品カプセルトイ「手のひらビリケンさんマスコット」などのアイテムを多数取り揃えて皆様をお待ちしております。ビリケングッズでラッキーな一年をスタートしましょう！
見どころ1：人気作家コラボの限定アイテム●chiki*moca ペンケース/ブローチ
ペンケース2,500円(税込)、ペンダント1,200円(税込)
chiki*mocaの人気作品「古墳ペンケース」「さをり織りブローチ」をビリケンさんテイストに変身させました。あなたのお側にビリケンさんを！カラフルでわくわくすること間違いなしです！
chiki*moca
『日常にわくわくを届ける世界にひとつ』をコンセプトに、モノづくりをしています。大阪を中心にフットワーク軽く活動しています。
https://www.instagram.com/chiki_moca/
●神崎 遥香 「うわさするビリケンさん」
うわさするビリケンさん7,500円(税込)
ビリケンがやえはら人形になりました。いつもニコニコのビリケンさんがする噂ってなんだろうと思いながら作りました。
神崎遥香（かんざきはるか）
現代土人形作家。1991年生まれ長野在住。東京藝術大卒。2022年より、暮らしている土地の土を用いてオリジナル土人形「やえはら人形」の制作を開始。身のまわりで起こったこと・見たこと・考えたことをもとに制作を行っている。人形の名前にもなっている”やえはら（八重原）”は、長野県東部に位置する東御(とうみ)市にある一地域の名称。
https://www.instagram.com/yaehara_ningyo/
見どころ2： 新商品カプセルトイ「手のひらビリケンさんマスコット」
300円(税込)、全5種
(株)三洋堂より発売された「手のひらビリケンさんマスコット」のカプセルトイが登場。台座にちょこんと座ったビリケンさんが可愛らしく、お土産にも最適！全5種のカラーラインナップ展開。
ビリケンさんとは？
ビリケンさんは1908年にアメリカで生まれた“夢に出てきた神様”をモチーフにしたキャラクター。愛嬌ある姿と「足の裏をなでると願いが叶う」という言い伝えにより、長年にわたり多くの人々に親しまれてきました。日本では1911年に当社の前身が商標登録を行い、大阪のシンボルとして現在まで愛されています。
【イベント概要】BILLIKEN LUCKY STAND
期間：2026年1月9日（金）～11日（日）
時間：10:00～21:00（最終日は20:00終了予定）
会場：ルクアイーレ 4階 イベント会場
入場料：無料
※営業時間は施設の運営により変更となる場合があります。ご来場前に公式サイト・施設案内でご確認ください。
本リリースに関するお問い合わせ
田村駒株式会社 ブランドビジネス室
担当：中山
contact@billiken.jp