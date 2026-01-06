俳優・町田啓太、活動１５周年 アニバーサリーフォトブック、5月12日 発売決定！
撮影／KIM HYEONGSANG
『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』『光る君へ』『グラスハート』『10DANCE』など話題作への出演が続く俳優・町田啓太の活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブックの発売が決定！
今作が実に約6年ぶりの写真集となります。
書籍タイトル「KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook」
発売日：2026年5月12日（火）
発行：小学館
公式サイト：https://dps.shogakukan.co.jp/keitamachida_15
東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3名が撮影。さらに、初となる書き下ろしエッセイも織り込まれることで町田啓太の「今」が立体的に表現された本が誕生します。
アニバーサリーフォトブックにふさわしい、3冊セット計240ページの超大ボリュームを特製ケースに封入した永久保存版の書籍です。
発売決定の情報と合わせて解禁されたカット4点はすべてソウル篇から。
力強い躍動感と衣装の繊細さが相まった印象的な1枚、ソウルのローカルマートでちょこんと店番をする町田啓太、氷上に舞い降りた町田啓太、活動15周年をラグジュアリーなホテルで祝った遊び心ある1枚の計4カット。表現の奥行きと広がりが早速期待できる4点となっています。
情報解禁に合わせてアニバーサリーブック公式X
@machida15thbook( https://x.com/machida15thbook )も立ち上がりました。解禁カットやオフショット、その他情報を発信していきます。
■共通封入特典
特製トレカ3種セット
■ストア限定特典
(1) B3折り目なし限定ポスター（全2種）：セブンネット、HMV（オンライン限定）
※ストアにより絵柄が異なります。
(2) 国内限定トレカ（全2種）：楽天ブックス、タワーレコード（オンライン限定）
※ストアにより絵柄が異なります。
(3) KEITA MACHIDA OFFICIAL FANCLUB 限定カバー
(4) 海外書店共通限定トレカ
Kinokuniya THAILAND（オンラインと店舗）、Kinokuniya TAIWAN（オンラインと店舗）、台湾淳久堂書店（店舗のみ）ほか
※全ストア共通絵柄です。
■町田啓太コメント
俳優として舞台に立ってから15年という節目にアニバーサリーフォトブックを発売させていただくことになりました！！
写真集は約6年ぶり。
もう出さないと思っていましたが、お声がたくさん届いていること、そして以前のものを古いアルバムのように大切に大切に抱きかかえていた方たちを目にしたとき…心がきゅっとして絶対何らかの形で出せるように頑張ろうと決めました。
実現できて嬉しいです。
せっかくなので自分にとって想い入れのある場所や好きな場所で撮影したいなーとわがままを言ってみたら、なんと…東京、ソウル、台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地にゆかりのある3人のカメラマンさんに撮ってもらえることに！
こんなご褒美みたいなことがあっていいのかと思いましたし、「絶対良いものを作ろう！」と目を輝かせて力を貸してくださるスタッフのみなさんの気持ちに感動して多幸感で満たされております。
視点、感性、ケミストリーが全く違って楽しいのもこの企画ならでは！
世界は広く愉しくて美しいなと感じさせてもらっています。
まだまだ少ない年月ではありますが、歩みを止めず15年やってきて感じてきたもの、素直な気持ちなど、恥ずかしながら少し文章にもしてみたりしているので、現在地の自分をこの本にたくさん詰め込んでいます。
この本、いろんな意味でちょっとボリューミーかもしれません。笑
真心を込めてつくっていますので是非楽しみにしていてください。
町田啓太より。
撮影／KIM HYEONGSANG
■プロフィール町田啓太（まちだ・けいた）
1990年7月4日生まれ。2010年12月に舞台『ろくでなしBLUES』で俳優デビュー。NHK連続テレビ小説 『花子とアン』で義弟役として注目を浴び、その後も大河ドラマ『光る君へ』の藤原公任役、Netflixシリーズ『グラスハート』の高岡尚役など話題作に出演。2025年12月18日にW主演を務めるNetflix映画『10DANCE』が配信され話題沸騰中。台北でのファンミーティングも開催されるなど活動の場を広げている。
■書誌情報
タイトル：KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook
定価：5,720円(税込)
発売日：2026年5月12日（火）
判型：A4変形
頁数：240ページ
ISBN：978-4-09-682517-4
発行：小学館
URL：https://dps.shogakukan.co.jp/keitamachida_15
※写真をご使用になる際は「撮影／KIM HYEONGSANG」とクレジット表記をお願いいたします。