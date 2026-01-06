MSI、AI EdgeシリーズデスクトップPCを発表 エッジAIコンピューティングの新時代を切り拓く

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIは、エッジAIコンピューティングのニーズに応える最新ラインアップ「AI Edgeシリーズ」を発表します。このシリーズは、人工知能の未来を見据えて設計された製品群です。AI Edgeシリーズは、開発者、エンジニア、クリエイターが求める最大限のAIパフォーマンスとデータプライバシーを提供し、オンデバイスでの高度なAIワークロードに最適なソリューションです。

シリーズ第1弾として、「AI EdgeシリーズデスクトップPC」が登場します。

AI Edge：エッジAI向けにAMD Ryzen(TM) AI MAX+ 395プロセッサを搭載したコンパクトな体積わずか4LのPC

エッジAIの心臓部：Ryzen(TM) AI Max+ プラットフォーム

MSI AI Edgeは、先進的なAMD Ryzen(TM) AI Max+ 300シリーズ・プロセッサーを基盤として構築されており、フラッグシップモデルであるAMD Ryzen(TM) AI Max+ 395を搭載した構成を提供します。この統合プラットフォームは、最大126 TOPSのAI性能を誇る卓越した計算能力を実現します。さらに、96GBの可変グラフィックスメモリ、40コンピュートユニットを備えた高度なRDNA(TM) 3.5グラフィックス、そして最大50 TOPSのAIアクセラレーションを提供する最先端のXDNA 2 NPUアーキテクチャを搭載しています。

AMD Ryzen(TM) AI Max+ シリーズは、すべての人にLLMへのアクセスを可能にします。

統合メモリ：大規模モデルにおける革新

AI Edgeの際立った利点は、そのメモリ構成にあります。これにより、VRAMのボトルネックが効果的に解消されます。システムは、低レイテンシーかつ高速動作を実現する最大128GBのオンボードLPDDR5X 8000統合メモリを採用しています。特筆すべきは、この高速メモリのうち最大96GBをGPU専用に動的に割り当て可能である点です。

この大容量により、AI Edgeは大規模モデル推論のメモリ要件を余裕で満たし、最大1090億パラメータのLLMを実行する際に15トークン/秒（TPS）の出力を達成します。これにより、ユーザーのデスクトップ上で高度なAIアプリケーションを直接展開でき、優れたパフォーマンスとデータセキュリティを提供します。

ワークフロー、効率性、柔軟性の最適化

日常的な使用を想定して設計されたAI Edgeは、WindowsまたはLinuxのいずれかを実行できる柔軟性を備えており、ユーザーが最も使い慣れたオペレーティングシステムを選択できます。AI推論タスクにとどまらず、このシステムはGeForce RTX 4060クラスに匹敵するゲーミング性能も提供し、仕事と遊びの両方に適しています。これらすべてが、電源を内蔵した超コンパクトな4リットルの筐体に収められており、パフォーマンスを犠牲にすることなく貴重なデスクスペースを節約できます 。

長時間のAI推論やゲームセッション中に一貫した性能を維持するため、AI EdgeにはMSIの「Glacier Armor」冷却ソリューションが搭載されています。主要コンポーネントに高度なヒートシンクを適用することで、この設計は放熱性を向上させ、持続的な負荷下でも長期的なシステムの安定性を確保します。

さらに、本システムには、CES 2026で初披露される強力なローカルAIアプリケーション「MSI Edge AIアプリ」が同梱されています。このマルチモーダルソフトウェアは、デバイスのローカルコンピューティングリソースを活用し、会議の議事録作成やマインドマップ作成など、生産性向上に不可欠なタスクを強力にサポートしながら、データプライバシーを最大限に確保します。

また、このソフトウェアは高度なRAG（Retrieval-Augmented Generation）技術を統合しており、ユーザーはローカルデータセットを安全に処理・検索し、文脈に沿ったデータ特化型の出力を得ることができます。例えば、個人の財務記録をインポートするだけで、資産配分ポートフォリオを即座に分析・最適化し、機密データを外部に送信することなく、カスタマイズされた資産管理の洞察を得ることが可能です。

MSI JP GAMING：https://jp.msi.com/

MSI JP Facebook：https://www.facebook.com/MSIGamingJapan/

MSI JP Instagram：https://www.instagram.com/msigaming_japan/?hl=ja

MSI JP YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCPrwSHeX4j1HDrq4fXtTX_A

MSI JP X（旧Twitter）：https://x.com/msicomputerjp

MSI JP X（旧Twitter）：https://x.com/MSI_JP

MSIでは、ニュースや製品情報をRSSで配信しています。

RSSリーダーやRSSに対応したブラウザに登録することで最新情報を素早くチェックできるようになります。

https://jp.msi.com/rss

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.