CLUB REBASE、2026シーズンに向け大卒投手6名が新加入！！

REBASE株式会社

REBASE株式会社（本社：東京都千代田区）が運営する社会人野球クラブチーム

CLUB REBASE は、2026シーズンに向け、大学野球を終えた大卒投手6名の新入団が決定したことをお知らせいたします。

なお、CLUB REBASEのチーム編成は現在も進行中であり、今回の発表はその一部となります。今後の動向についても、改めてお知らせしていく予定です。

CLUB REBASEは、「野球を本気で続けながら、社会人としても成長できる環境づくり」をコンセプトに、選手一人ひとりの競技力向上と将来価値の最大化を両立させるチーム運営を行っています。

今回加入した6名はいずれも、大学野球での経験を通じて確かな基礎力と向上心を培ってきた投手陣です。若さと可能性を備えた彼らが加わることで、CLUB REBASEは中長期的な視点でのチーム強化を本格的にスタートさせます。

新入団選手プロフィール（大卒投手）

石川 永稀（投手）

出身校：駒沢大学

コメント

「投手としてチームに信頼される存在を目指し、日々努力します」

佐々木 海秀（投手）

出身校：八戸学院大学

コメント

「自分の可能性を広げられる環境だと感じ、このチームを選びました。結果にこだわり、チームの勝利に貢献できる投手を目指します」

岩井 裕貴（投手）

出身校：八戸学院大学

コメント

「自分の強みは投手としての総合力の高さです。最大限に活かしてチームに貢献できるよう日々励んでいきます」

田邊 陽登（投手）

出身校：新潟医療福祉大学

コメント

「チームの戦力になれるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」

船砥 大（投手）

出身校：盛岡大学

コメント

「挑戦できる環境に身を置き、自分自身を高めたいと考え入団を決めました。全力で取り組み、チームの力になれるよう努力します」

筋野 陽向（投手）

出身校：玉川大学

コメント

「日々成長し、チームに必要とされる存在になれるよう頑張ります」

【チーム概要】

CLUB REBASEは、キャリア豊富な元プロ野球選手や社会人企業チーム出身者、さらには下部組織である「神田Rebaseポニー」出身の若手選手まで、幅広い年齢層と経験を持つ選手が集うクラブです。

特に注目すべきは、運営母体であるREBASE株式会社の独自の育成・指導を受け、成長を遂げた選手たちの存在です。

現在、主軸としてチームをけん引している彼らの活躍は、“隠れた才能の開花”として多くの注目を集めています。

また、CLUB REBASEからは、鈴木貴大選手が昨年、全国のクラブチームの中で唯一、

福岡ソフトバンクホークスからプロ野球ドラフト指名を受ける快挙を達成しました。

実力だけでなく、挑戦心と成長のストーリーが詰まったチームとして、社会人野球界に新しい風を吹き込む存在を目指しています。

チーム名：CLUB REBASE

設立：2024年

所属連盟：日本野球連盟（JABA関東地区東京都）

運営会社：REBASE株式会社

所在地：東京都千代田区1-9-13 柿沼ビルB1F

《問い合わせ先》

詳細な情報や取材のご希望がありましたら、以下の連絡先までご連絡ください。



担当者：部長 浅野恵太

電話番号：03-6456-4961

メールアドレス：asano@rebase-jp.com

【CLUB REBASE公式Instagram】https://www.instagram.com/clubrebase



その他、Rebaseに関するSNS情報はこちら

【Rebase公式HP】https://rebase-jp.com/

【Rebase公式LINE】https://page.line.me/789sabub

【Rebase公式Instagram】https://www.instagram.com/rebase_jp

【Rebase公式TikTok】https://www.tiktok.com/@rebase_jp

【日本野球連盟公式Webサイト】https://www.jaba.or.jp/