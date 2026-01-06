桜香る、春のぬくもりを纏うボディケア『デイズインブルーム ガーデン』より数量限定発売

株式会社グローバルプロダクトプランニング

株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、『デイズインブルーム ガーデン』より桜の香りで春を愉しむ「サクラフローラル」を今年も数量限定で1月7日に発売します。

ソメイヨシノ葉エキスと厳選した植物オイルを使い、使用感や保湿力にこだわったハンドクリーム、ネイルセラム、ボディー＆ヘアミスト、ボディークリーム、ヘア＆ボディーオイルの5アイテムで、ひと足早く春を感じて。

春のやさしいぬくもりに包まれるサクラフローラル

あたたかな陽射しに包まれてふっくらピンクに色づきながら花咲く桜。春のやさしいぬくもりに包まれるうるおいケアアイテムが揃います。

＜フレグランス＞

春の温もり感じるやわらかな桜フローラルの香り

桜の花びらを思わせる爽やかで軽やかなノートから、春のあたたかな陽射しを感じさせる和のぬくもりを添えた落ち着いたノートへ。

天然精油配合のブレンドアロマがやわらかく香り立ちます。

●手肌うるおいなめらかに

ハンドクリーム 価格 1,100円（税込） 内容量 50mL

デイズインブルーム ハンドクリーム サクラフローラル

やわらかな桜フローラルの香りと、うるおいに包まれる手肌に。シアバター（シア脂）、5種の植物オイル、ソメイヨシノ葉エキスを贅沢に配合。しかりと保湿しながら、なめらかな手肌に整えます。コクのあるリッチなテクスチャーながら肌なじみがよく、さらりとした仕上がりに。

95％天然由来（水を含む）

保湿・柔軟成分：ソメイヨシノ葉エキス、シア脂、トウキンセンカ花エキス

5種の植物オイル：アーモンド油、ツバキ種子油、コメヌカ油、アボカド油、メドウフォーム種子油

6つの無添加：×鉱物油 ×パラベン ×アルコール ×合成着色料

×紫外線吸収剤 ×サルフェート

●うるおいツヤのある指先に

ネイルセラム 価格 1,320円（税込） 内容量 7mL

デイズインブルーム ネイルセラム サクラフローラル

とろみオイルの爪用美容液。爪や甘皮に乾燥で失われた油分を補給してうるおいとツヤを与え、健やかで美しい指先に。5種の植物オイルとソメイヨシノ葉エキス、美容保湿成分を配合。ベタつかない使用感で、手指のマッサージにも。

98％天然由来（水を含む）

保湿・柔軟成分：ソメイヨシノ葉エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン

5種の植物オイル：ツバキ種子油、ホホバ種子油、コメヌカ油、アーモンド油、ブドウ種子油

6つの無添加：×鉱物油 ×パラベン ×アルコール ×合成着色料

×紫外線吸収剤 ×サルフェート

●うるおい整う肌と髪に

ボディー＆ヘアミスト 価格 1,540円（税込） 内容量 100mL

デイズインブルーム ボディー＆ヘアミスト サクラフローラル

シャワーのようにミストをまとい、肌と髪にうるおいを。肌をうるおして整える植物エキスを配合したアロマ保湿ミスト。乾燥が気になる時にひと吹きすれば、やわらかな桜フローラルの香りに包まれます。ライトな香り立ちで外出先やオフィス使いにもおすすめです。

95％天然由来（水を含む） バイオマス容器使用 日本製

保湿・柔軟成分：ソメイヨシノ葉エキス、トウキンセンカ花エキス、ツバキ種子油、コメヌカエキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン

6つの無添加：×鉱物油 ×パラベン ×アルコール ×合成着色料

×紫外線吸収剤 ×サルフェート

●長時間うるおうなめらか肌に

ボディークリーム 価格 1,760円（税込） 内容量 150mL

デイズインブルーム ボディークリーム サクラフローラル

やわらかな桜フローラルの香りに包まれるボディー用保湿クリーム。8種の国産植物オイル、シアバター（シア脂）、ソメイヨシノ葉エキスを贅沢に配合。長時間うるおいキープ処方で、うるおいのあるふっくらなめらか肌に。伸びのよいなめらかなテクスチャーで素早く肌になじみ、ベタつかずにうるおいを閉じ込めキープします。すぐに服を着てもＯＫ。

98％天然由来（水を含む）

保湿・柔軟成分：ソメイヨシノ葉エキス、シア脂、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン

8種の国産植物オイル：ツバキ種子油、コメヌカ油、ゲットウ葉油、テリハボク種子油、チャ種子油、ヒマワリ種子油、シイクワーシャー種子油、ユズ種子油

6つの無添加：×鉱物油 ×パラベン ×アルコール ×合成着色料

×紫外線吸収剤 ×サルフェート

●スッとなじむリッチオイル

ヘア＆ボディーオイル 価格 1,848円 内容量 100mL

デイズインブルーム ヘア＆ボディーオイル サクラフローラル

髪に、肌に、春のぬくもりをまとうようなリッチオイル。やわらかな桜フローラルの香りに包まれながら、髪と肌をうるおいで満たしてやわらかく自然なツヤを与え、乾燥などの外的ダメージから守ります。6種の植物オイルとスクワランを配合。ベタつかずスッとなじみ、しっとりなめらかな仕上がりに。

植物由来96％ ノンシリコン

エコサステナブルなパッケージ：サトウキビ（非木材資源）からつくられた、バガスバルブ配合の環境対応紙使用 FSC認証取得

保湿・柔軟成分：スクワラン

6種の植物オイル：ツバキ種子油、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油、コメヌカ油、コメ胚芽油、ローズヒップオイル（ロサルビギノサ種子油）

6つの無添加：×鉱物油 ×パラベン ×アルコール ×合成着色料

×紫外線吸収剤 ×サルフェート

＜髪に、肌に、いろいろな使い方＞

・ツヤ髪スタイリングに

・ドライヤー前の髪に（アウトバスオイルとして）

・頭皮クレンジングに

・全身のうるおいケアに

●GPPオンラインショップなどで販売

