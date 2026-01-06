営業成果につながるAI×SNS活用とは？SHIFT AI、経営者向け「AI×営業」実践セミナーを1月28日に開催。

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用が学べる利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社）は、営業成果に直結するAI活用をテーマとした経営者向け実践セミナーを、2026年1月28日に開催します。

本セミナーは、単なる知識提供にとどまらず、経営者同士が実践知を共有し、学び合いながらAI活用を経営に定着させていく「実践型AI活用コミュニティ」構想の第一歩として位置づけています。講演と実践型ワークショップを通じて、自社における具体的な活用イメージと次のアクションを描く場を提供します。

生成AIの活用が広がる一方で、営業成果への結び付きや、SNSとAIの効果的な活用方法に課題を感じる経営者は少なくありません。

特に営業領域では、人材不足や生産性低下といった構造的な課題を背景にAI活用への期待が高まる一方、ツール導入にとどまり、経営戦略や営業プロセス全体に組み込まれていないケースが多く見られます。こうした課題を受け、株式会社SHIFT AIは、営業成果に直結するAI活用をテーマとした経営者向けセミナーを、2026年1月28日に開催します。



セミナー概要

本セミナーでは、コンテンツマーケティングおよびM&A仲介支援サービスを提供する株式会社ウィルゲート 専務取締役の吉岡 諒氏をゲストに迎え、売上に直結する「SNS×AI活用」をテーマに講演いただきます。同社では、吉岡氏のXアカウントが約7万フォロワーを獲得し、SNSを起点に年間約8億円の売上を創出しています。

本講演では、その取り組みの背景や仕組みを、IT企業に限らず幅広い業種で応用可能な実践的手法として解説します。



本セミナーを通じて、参加者は以下の内容を学ぶことができます。

・テレアポが通用しにくい時代における、AI×SNSによる営業戦略

・AIを活用したXアカウントの効率的な運用手法

・個人およびチームの営業成果を短期間で改善するための実践的アプローチ

・営業活動の分析・育成・再現性向上に関する具体的なノウハウ

開催概要

当日のプログラム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/116644/table/221_1_f0b0009ca806b29d15ee010e7bece7f8.jpg?v=202601060522 ]お申込みはこちら :https://45042830.hs-sites-na2.com/lp260128[表2: https://prtimes.jp/data/corp/116644/table/221_2_b513a513e97cbac356e193c09302f7b3.jpg?v=202601060522 ]

想定受講者

・生成AIを活用し、経営判断の精度とスピードを高めたい経営者・役員

・業績向上に直結する自動化・AI活用を実践的に学びたい経営者・役員

・経営者同士のネットワークを通じて、知見の共有や横展開、協業の機会を得たい方

登壇者

基調講演

株式会社ウィルゲート

専務取締役 共同創業者 吉岡 諒氏

1986年岡山生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。

高校卒業から3日後に学生起業し、現在は21期目を迎える株式会社ウィルゲートにおいて、従業員159名の組織を経営。専務取締役としてM&A事業を管掌する。

これまでにSEO領域においてGoogle検索「SEO対策」1位を獲得し、累計8,000社以上のSEO支援を実施。M&A仲介サービス「ウィルゲートM&A」では、5年間で73件の成約実績を持つ。

また、2018年にSEO AIツール「TACT SEO」、2021年にSNSを活用した営業支援サービス「ソーシャルセリング」、2022年に人材支援サービス「プロトル」、2024年に企業データベース「アポトル」をリリースするなど、AI・データ・SNSを活用した事業開発を推進している。

ワークショップ講師

株式会社SHIFT AI

人的資本経営・生成AIコンサルタント 興梠 眞人

注意事項

※ 本研究会は完全承認制となっております。お申込み後、現在のお悩みやご関心をお伺いし、本研究会をより有意義にご活用いただくためのご案内として、簡単な「研究会事前ガイダンス」を実施させていただく場合がございます。

※ 定員に達し次第、受付を終了いたします。

※ 本イベントは経営者・役員の方を対象としております。対象者以外の方、または同業他社様からのお申込み、もしくは本イベントへの参加が適切でないと当社が判断した場合には、参加をお断りする場合がございます。

AI経営研究会とは

『AI経営研究会』は、AI経営の実現を目指す経営コミュニティです。会員25,000人超の「SHIFT AI」の運営と、2,500社の生成AI活用支援実績を基盤に、完全審査制の環境でロールモデル・ネットワーク・ノウハウを包括的に提供し、企業の成果創出を支援します。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする



【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数14.5万人 (2026年1月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

