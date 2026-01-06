【FC大阪】増田隼司選手 契約更新のお知らせ
この度、FC大阪では、増田隼司選手との契約を更新し、明治安田J2・J3百年構想リーグもFC大阪でプレーすることが決定しましたのでお知らせ致します。
【増田隼司選手 プロフィール】
名前：
増田 隼司（MASUDA Shunji／背番号19）
ポジション：
MF
生年月日：
1998/08/13（27歳）
身長/体重：
172cm/68kg
経歴：
2014-2016 東海大学付属静岡翔洋高校
2017-2020 近畿大学
2021-2023/8 いわてグルージャ盛岡
2023/8-2023 SC相模原（期限付き移籍）
2024- FC大阪
今季成績：
J3 33試合4得点、カップ戦 1試合0得点、J2昇格プレーオフ 2試合0得点、天皇杯 1試合0得点、大阪サッカー選手権 0試合0得点
コメント：
昨シーズンも応援ありがとうございました。
去年、目の前で昇格を逃した悔しさを忘れることはありません。
自分自身もっと成長し持ってる力を全部出します。
今シーズンもよろしくお願いします。
