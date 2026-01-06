【FC大阪】増田隼司選手 契約更新のお知らせ

株式会社F.C.大阪


この度、FC大阪では、増田隼司選手との契約を更新し、明治安田J2・J3百年構想リーグもFC大阪でプレーすることが決定しましたのでお知らせ致します。




【増田隼司選手 プロフィール】


名前：


増田 隼司（MASUDA Shunji／背番号19）



ポジション：


MF



生年月日：


1998/08/13（27歳）



身長/体重：


172cm/68kg



経歴：


2014-2016　　東海大学付属静岡翔洋高校


2017-2020　　近畿大学


2021-2023/8　いわてグルージャ盛岡


2023/8-2023　SC相模原（期限付き移籍）


2024-　　　　 FC大阪



今季成績：


J3 33試合4得点、カップ戦 1試合0得点、J2昇格プレーオフ 2試合0得点、天皇杯 1試合0得点、大阪サッカー選手権 0試合0得点



コメント：


昨シーズンも応援ありがとうございました。


去年、目の前で昇格を逃した悔しさを忘れることはありません。


自分自身もっと成長し持ってる力を全部出します。


今シーズンもよろしくお願いします。



