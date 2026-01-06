【FC大阪】増田隼司選手 契約更新のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では、増田隼司選手との契約を更新し、明治安田J2・J3百年構想リーグもFC大阪でプレーすることが決定しましたのでお知らせ致します。

【増田隼司選手 プロフィール】

名前：

増田 隼司（MASUDA Shunji／背番号19）

ポジション：

MF

生年月日：

1998/08/13（27歳）

身長/体重：

172cm/68kg

経歴：

2014-2016 東海大学付属静岡翔洋高校

2017-2020 近畿大学

2021-2023/8 いわてグルージャ盛岡

2023/8-2023 SC相模原（期限付き移籍）

2024- FC大阪

今季成績：

J3 33試合4得点、カップ戦 1試合0得点、J2昇格プレーオフ 2試合0得点、天皇杯 1試合0得点、大阪サッカー選手権 0試合0得点

コメント：

昨シーズンも応援ありがとうございました。

去年、目の前で昇格を逃した悔しさを忘れることはありません。

自分自身もっと成長し持ってる力を全部出します。

今シーズンもよろしくお願いします。

