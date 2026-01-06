エコバックスが世界最大級のテックイベント「CES 2026」に出展 新ブランドコンセプト「Created for Ease」を発表 次世代ロボット掃除機DEEBOTやWINBOTなど最新製品を公開

エコバックスジャパン株式会社

研究開発から製造、販売までを一貫して行い、家庭用ロボットをグローバルに展開する総合メーカー、エコバックスロボティクスは、2025年1月6日（火）～9日（金）に米国ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」に出展いたしました。

今回の展示では、エコバックスの新たなブランドコンセプト「Created for Ease」のもと、次世代のDEEBOTを中心に、WINBOT、GOAT、プール清掃ロボット「ULTRAMARINE」、感情に寄り添うAIコンパニオンロボット「Lil Milo」などを展示いたしました。

■新ブランドコンセプト「Created for Ease」

エコバックスはCES 2026において、新たなブランドコンセプト「Created for Ease（もっと気楽な日常）」を掲げた展示を行いました。本コンセプトは、実際のユーザーニーズに根差した意味あるイノベーションと製品体験を通じて、スマートリビングをより身近なものにするという考え方を示すものです。床掃除に限らず、住環境全体における課題解決を見据え、誰もが無理なくロボットの価値を享受できる未来の実現を目指しています。

■次世代ロボット掃除機「DEEBOT」シリーズの進化

展示会場では、次世代ロボット掃除機として「DEEBOT T90 PRO OMNI」/「DEEBOT X12 Family」が紹介されました。これらのモデルには、エコバックス独自のOZOMOローラー定圧式常時洗浄モップシステムの最新進化形が採用されており、ローラーデザインの刷新により、清掃性能と効率の向上が図られています。26cmのローラーは従来世代より長く、1回の走行でより広い床面をカバーすることで、効率的な床掃除を実現します。また、複数ノズルから高圧熱水を噴射する自己洗浄機能により、ローラーに付着した汚れをその場で洗い流し、二次汚染を防ぎます。

さらに、「DEEBOT X12 PRO OMNI」および「DEEBOT X12 OmniCyclone」に、赤外線による汚れ検知と高圧水流を組み合わせた、汚れ事前溶解技術も紹介され、乾燥した頑固な汚れに対して、モップがけ前に効果的にアプローチする新たな清掃体験を提案しました。

■ロボット掃除機カテゴリーでのリーダーシップを継続へ（中国市場：10年連続首位）

DEEBOTラインアップ全体で複数のブレークスルーを実現することで、エコバックスはロボット掃除機カテゴリーにおけるリーダーシップを今後も継続していく考えです。AVCのデータによれば、中国市場において2015年から2024年まで10年連続で市場シェア首位を維持しています。

■マルチカテゴリーロボティクスによるスマートリビングの提案

エコバックスは、ロボット掃除機「DEEBOT」を起点に、窓掃除ロボット「WINBOT」やロボット芝刈り機「GOAT」など、複数の生活シーンに対応するロボット製品を展開してきました。CES 2026では、これらの製品群を通じて、床・窓・庭といった住環境全体をカバーするマルチカテゴリーロボティクスの取り組みを紹介し、家事やメンテナンスの負担軽減につながるスマートリビングの在り方を提示しました。

■エコバックスグループ副会長 兼 ECOVACS ROBOTICS CEO コメント

「より簡単なインテリジェントクリーニングの実現を目的として誕生したエコバックスは、いまエンボディド・インテリジェンスの時代へと歩みを進めています。私たちは、ユーザーニーズへの深い理解を基盤に、新たなカテゴリーの創出、画期的な技術の発表、そしてエンボディド・インテリジェントロボット分野への先行的な参入を通じて、継続的にリーダーシップを強化してきました。

『Created for Ease』というブランドコンセプトのもと、『Robotics for All』という使命を現実のものとし、誰もが、どこでも、ロボットが自然に寄り添う未来を形づくっていきます。」

【出展概要】

期間：2026年 1月6日（火）～9日（金）

会場：Venetian、レベル2 - Bellini 2103 & 2104（Tineco）

CESオフィシャルサイト：https://www.ces.tech/

■CES 2026について

CES（Consumer Electronics Show）は、毎年1月にアメリカ・ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー見本市。家電、AI、ロボティクス、スマートホームなど、次世代の暮らしを支える最新技術や製品が世界中から集結し、多くの新製品・新技術が初公開される場として、グローバルに高い注目を集めています。

CESは、毎年アメリカ・ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー見本市です。最新の家電、AI、ロボティクス、スマートホームなど、次世代のライフスタイルを形づくる製品や技術が世界中から集結します。

《エコバックスについて》

エコバックスは、世界180か国、3,800万以上の世帯でご愛用いただいているサービスロボット製品を製造・販売するグローバル企業です。床用ロボット掃除機以外にも、窓用ロボット掃除機、ロボット空気清浄機などを開発しており、エコバックスの代表的な製品であるDEEBOT Xシリーズは世界で累計310万台の売り上げを達成しております。2026年3月で28周年を迎えるコバックスでは、「Robotics for All」というビジョンのもと、ロボットがより多くの人や地域社会に貢献することを目指し、今後も、技術の革新と開発を探求し続け、サービスロボット業界を牽引する企業として、これまで培ったゆるぎない信頼と実績を基に、多様化するライフスタイルやニーズに合う製品の研究・開発に励み続ける所存です。

エコバックスジャパン株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/17926