【国際アート&デザイン大学校】プロ漫画家による特別授業！『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』連載中の人気漫画家丸山恭右先生による『圧倒的創造力を引き出すための自分らしさの見つけ方』

ＮＳＧグループの国際アート＆デザイン大学校（以下、Ａ＆Ｄ）の取り組みとして職業実践委員による講義・実習が2025年11月28日に開催されました。

講義を担当するのは、『(株)Cygames』が運営するウェブコミック配信サイト『サイコミ』にて『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』を連載中の漫画家『丸山 恭右』先生です。



丸山先生は漫画連載以外に、漫画家を目指す新人育成を目的とした講演会を多方面で実施しており、近年では自身のYouTubeチャンネル内で制作技術に関する解説動画も公開しています。

本授業にて、丸山先生がテーマにするのは『圧倒的創造力を引き出すための自分らしさの見つけ方』。

自分は絵を描くことが向いているのだろうか？自分の得意分野って？以外と自分のことが一番分からない。

そんな中、自分を知ることで、自分にしかない長所を伸ばしていく。

今回はディスカッションを交え、クリエイターとして必要なマインドを考えていきました。

授業前半では、自分らしさを見つける手がかりとして、

１. 理想の自分を演出すること

２. 自分の何が長所か知るために人と交流すること

３. 継続するために楽しいを探し続けること

について紹介いただきました。

授業後半では、コミュニケーション能力を養うことを目的として、丸山先生と学生での作品改善に向けたディカッションを実施しました。

作品の演出、コマ割り、構図、構成について何を加えると読みやすくなるのかを学生と一緒に考え、ホワイトボードを使用してリアルタイムで作品添削を行いました。

本授業を通し、目先のテクニックだけではない、コミュニケーション能力や人の意見を汲み取る力を学ぶことができました。

■参加学生コメント

「自分のことを客観視することで、作品作りや仕事への取組みに役立つことを授業を通して実感することができました。年明けの東京コミティアへの作品持ち込みに向けて、テクニックもコミュニケーションも活かせらせるように頑張りたいと思います。」

当校では、「業界進出」を共通目標に様々な企業・専門のプロと連携し、教育に努めて参ります。

学校法人国際総合学園 国際アート＆デザイン大学校

所在地：〒963-8811福島県郡山市方八町2-4-1

代表者名：市田 比佐浩

ＵＲＬ：https://www.art-design.ac.jp/

