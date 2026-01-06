株式会社グリニッジ・ワークスとのオフィシャルパートナー契約締結のお知らせ
このたびサンロッカーズ渋谷は、株式会社グリニッジ・ワークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤 和美）と、2025-26シーズンのオフィシャルパートナー契約を新規締結いたしましたので、お知らせいたします。
本契約締結に伴い、2025₋26シーズンのサンロッカーズ渋谷各広報物に「Linking Smiles」のロゴを掲載すると共に、株式会社グリニッジ・ワークスが1月7日（水）～1月13日（火）に渋谷モディにて主催する「渋谷アスリートフェス」において、サンロッカーズ渋谷の選手のリアルフィギュアの展示会を開催いたします。
■渋谷アスリートフェス 開催概要
主催：株式会社グリニッジ・ワークス
場所：渋谷モディ4階イベントスペース（〒150-0041 東京都渋谷区神南１丁目２１－３）
日時：1月7日（水）～1月13日（火）
時間：11時～20時
内容：出展ブースでは、第一弾としてサンロッカーズ渋谷の選手10名のリアルフィギュアを受注販売いたします。人物用360度スキャナーを用いて実際の選手をスキャンさせていただき、1000万色出力可能なフルカラー3Ｄプリンターにて造形した今シーズン限定の商品となりますので、ぜひブースにお立ち寄りください。
販売概要：サイズ 18分の1（9センチ～11センチ）、台座付き、価格22,800円（税込、送料込）
対象選手：
#1 ドンテ・グランタム
#4 トロイ・マーフィージュニア
#9 ベンドラメ 礼生
#12 野崎 零也
#13 田中 大貴
#14 狩野 富成
#18 大庭 圭太郎
#32 山内 盛久
#40 トーマス・ウェルシュ
#77 大森 康瑛
ECサイトはこちら(https://linking-smiles.square.site/)
インスタグラムはこちら(https://www.instagram.com/linking_smiles/)
本件に関するお問い合わせは下記までお願い致します。
【株式会社グリニッジ・ワークス】
MAIL：ito@std-greenwich.jp
TEL：03-3465-2780
■株式会社グリニッジ・ワークス コメント
このたび、株式会社グリニッジ・ワークスは、運営する「ModelingStudio LinkingSmiles（リンキングスマイル）」において、サンロッカーズ渋谷とオフィシャルパートナー契約を締結いたしました。
「青山学院記念館」でのラストシーズンもいよいよ中盤に差し掛かろうとしています。
渋谷を拠点とする企業として、サンロッカーズ渋谷を多方面からサポートさせていただくと共に、地域社会への貢献とB.LEAGUE制覇に向けての後押しをさせていただけることを心から楽しみにしています。
■会社概要
会社名： 株式会社グリニッジ・ワークス
所在地： 東京都渋谷区富ヶ谷１丁目５１－８
スタジオ名：ModelingStudio LinkingSmiles（リンキングスマイル）」
所在地： 東京都渋谷区富ヶ谷１丁目９－１９ 代々木公園Ｑビル 2FB号室
代表者： 伊藤 和美
URL ： https://l-smiles.com/(https://l-smiles.com/)
■掲出ロゴ
■掲出箇所
サンロッカーズ渋谷各広報物
■サンロッカーズ渋谷について
プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。
1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。
2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。
なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のクラブとして、創設90周年を迎えました。
クラブ名： サンロッカーズ渋谷
ホームタウン： 東京都渋谷区
ホームアリーナ：青山学院記念館
URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)
運営会社： 株式会社サンロッカーズ