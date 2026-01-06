2026年の“欲しい”を最速で手に入れる！ Monita（モニタ）、新春キャンペーンを開始 Switch 2や話題の美容家電など、新生活を彩る注目アイテムをラインナップ

株式会社HADO

株式会社HADO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中大雅）が運営する、生活者参加型のプレゼントメディア「Monita（モニタ）」は、2026年の幕開けを祝し、1月6日 0:00より「新春キャンペーン」を開始いたします。

本キャンペーンでは、新しい一年のスタートを彩る「美容・健康・エンタメ」の3軸から、SNSで今まさに注目を集めている5商品を厳選。自分へのご褒美や、新生活の質を高めるアイテムを、Monitaユーザーへお届けします。

■ 新春キャンペーン 対象商品と選定背景

◆ Nintendo Switch 2（日本語・国内専用モデル）

商品概要： 圧倒的な注目を集める任天堂の次世代ゲーム機。

選定背景： 2026年、最も「欲しい」の声が上がるエンタメの目玉。新年の新しい遊び体験を提供します。

◆ メディキューブ AGE-Rブースタープロ ミニ ホワイト

商品概要： 自宅で韓国エステ級のケアが叶う、話題の進化系美顔器。

選定背景： 「新年から自分磨きを始めたい」という美容意識の高まりに応え、SNSで圧倒的人気を誇る本機を採用。

◆ ラブクロム PGツキ ブラック

商品概要： 摩擦を抑え、とかすだけでツヤ髪を実現する究極の美髪コーム。

選定背景： SNSで“魔法のくし”とバズり中。自分ではなかなか手が出しにくい「上質な日用品」として選定。

◆ 温泉水99 ペットボトル 500ml × 30本（1箱）

商品概要： 浸透力と甘みが特徴の超軟水。体の中から整える美容水。

選定背景： 年末年始の食生活をリセットし、健康的な一年をスタートさせるための「整えアイテム」。

◆ BRUNO コンパクトホットプレート ホワイト

商品概要： デザイン性と機能性を兼ね備えた、食卓に欠かせないホットプレート。

選定背景： 新年の集まりや、新しいキッチンでの暮らしを彩る定番の人気家電としてラインナップ。

■ キャンペーン実施概要

期間： 2026年1月6日 0:00 ～ 2026年1月31日 23:59

応募方法： Monita（https://monita.online/）より申し込み

参加費： 無料

当選発表： キャンペーン終了後、当選者にメッセージにて発表

実施ページ：https://monita.online/product/list

■ 生活者参加型メディア「Monita」について

Monitaは、SNS上の「気になる」「使ってみたい」というリアルな声を抽出し、実際に手にする機会を提供するメディアです。単なる懸賞サイトではなく、生活者が今本当に求めているトレンドを可視化し、社会に届ける「体験型プラットフォーム」を目指しています。

2026年も、多くのユーザーが新しい商品やサービスと出会い、日々の生活をアップデートできる場を創出してまいります。

■ 株式会社HADOについて

HADOは事業づくりと事業成長を研究し続けるグロースハックカンパニーです。

あらゆる事業をDXするグロースハックパートナーとして、 もしくは自ら市場に切り込むインキュベーターとして、 事業創出に向き合い続けています。

会社名：株式会社HADO

代表者名：田中大雅

所在地：〒150-0031東京都渋谷区桜丘町21-4渋谷桜丘町ビル3階

設立：2020年11月6日

お問い合わせ先メールアドレス：cs@monita.online