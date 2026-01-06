愛知県、あいちスポーツイノベーションコンソーシアムAiSIAと連携。IGアリーナ・名城エリアで「笑顔検知」の実証実験～Smile Economy PROJECT～始動

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社笑顔検知画面のイメージ

このたび、名古屋ダイヤモンドドルフィンズでは、1月24日（土）.25日（日）、IGアリーナでのシーホース三河戦において、「Smile Economy PROJECT」の実証実験を行うことになりましたことをお知らせいたします。

本実証実験は、愛知県の「AiSIAアクセラレーションプログラム」に採択された株式会社R-proの提案（笑顔を寄付に変えるシステム「スマイラル」）を具現化するもので、愛知県、あいちスポーツイノベーションコンソーシアムAiSIA、および当クラブの連携により実施されます。

１ 実証実験の概要

- プロジェクト名称Smile Economy PROJECT- 事業概要・カメラ機能とAR技術で参加者の笑顔を認識し、笑顔１回を１円の寄付に変えるシステム「スマイラル」を使用することで、笑顔が増えれば増えるほど街が良くなり、ウェルビーイングの促進とその循環を作るプロジェクト。・今回の実証実験では、ドルフィンズの試合と連携し、試合会場及び近隣の施設等計３つのエリアに「スマイラル」を設置。・今回の実証実験で得られた寄付は、ドルフィンズの実施する名古屋市内の子どものための社会貢献活動に用いられる予定。- 実施期間2026年１月19日（月）から１月25日（日）まで- エリア毎の実施内容[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171266/table/12_1_4bd70204662a9fbbf3ded89fe657e03a.jpg?v=202601060522 ]

※実証実験の概要(雨天時の開催状況を含む)は、以下のAiSIA Webサイトにて随時更新される予定です

２ 本件に関するお問い合わせ先

AiSIA Webサイトはこちら :https://sports-aisia.jp/wp/news/meijo-smile.html- 「スマイラル」とはスマイラルとは、「笑顔が寄付に変わる」システム。防犯カメラなどのITセンサーデバイスが、犯罪や事故防止だけでなく、人々のしあわせ（＝笑顔）も検知し、その笑顔が「1笑顔＝1円」の寄付に変わります。笑顔が寄付に変わることで、「一人ひとりが幸せであればあるほど、社会が勝手に良くなっていく」をコンセプトに、包摂的な社会の実現を目指しています。- 実施体制主催：愛知県、あいちスポーツイノベーションコンソーシアムAiSIA共催：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社企画・運営：株式会社R-pro協力：一般社団法人One Smile Foundation、一般社団法人Co Create Capsule、株式会社ソーシャル、IGアリーナ（運営会社：株式会社愛知国際アリーナ）実証エリア周辺マップ

愛知県スポーツ局スポーツ振興課スポーツイノベーション推進グループ

電 話：052-954-6817（ダイヤルイン）

メール：sports@pref.aichi.lg.jp

対応時間：平日 午前9時から午後5時まで

参考

- 2025年度AiSIAアクセラレーションプログラム（IGアリーナ・名城エリア）について（１）募集テーマ・タイトル名城エリアをバスケ"城下町"に（２）連携パートナー名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（バスケットボール「B.LEAGUE」B1 西地区）IGアリーナ（運営会社：株式会社愛知国際アリーナ）名古屋市〈フィールド提供パートナー〉（３）募集期間2025年９月18日（木）から10月14日（火）まで（４）応募資格法人格を有する民間事業者等（事業ステージ・企業規模不問）（５）採択件数１件（６）実証支援費200万円（消費税込）程度を上限に、実証実験に要する費用を支援（７）今後のスケジュール2026年３月下旬 成果発表会の開催※2025年度あいちスポーツイノベーションプロジェクト全体として- あいちスポーツイノベーションプロジェクトについて（１）目的STATION Aiオープン、IGアリーナの開業、アジア・アジアパラ競技大会を始めとする国際スポーツ大会の開催などを起爆剤として、産学官等の連携により、スポーツ分野のイノベーションを推進し、革新的な事業・新サービスの創出や県内外への展開に取り組むことで、スポーツの成長産業化及びスポーツを通じた地域活性化を図る。（２）コンソーシアムプロジェクトの推進母体として、2024年６月11日にコンソーシアムを設立。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171266/table/12_2_e05e3b2e2945afba6a311db4a38073b7.jpg?v=202601060522 ]

（３）コンソーシアムの取組の３つの柱

「AiSIAアクセラレーションプログラム」は、柱２「アスリート・スポーツチームの価値向上」及び柱３「スポーツと他産業の融合」に関連する取組。

3 対象ホームゲーム情報

1月24日(土).25日(日) シーホース三河戦 -AICHI CLASSIC SERIES-ホームゲーム情報はこちら :https://nagoya-dolphins.jp/lp/game_20260124_20260125/