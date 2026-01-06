春高バレー出場校に迫田さおりさんが直撃！細田学園高等学校女子バレー部へインタビュー

株式会社MTG元女子バレーボール日本代表・迫田さおりさんが、春高バレー出場校の細田学園高等学校女子バレーボール部へ直撃！インタビュー動画を公開しました。（SIXPAD公式Youtubeチャンネル「The Athlete」）

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）のEMSを中心としたトータルウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）」は、JVA 第78回 全日本バレーボール高等学校選手権大会（通称：春高バレー）へ出場している細田学園高等学校女子バレーボール部へのインタビュー動画を2026年1月4日（日）に公開いたしました。

春高バレーは、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）主催の高校バレー日本一を決定する全国大会です。

元女子バレーボール日本代表の迫田さおりさんがゲストとして出演し、細田学園の選手へインタビューを実施。埼玉県予選の振り返りや春高バレー本戦への意気込みをお届けします。

動画はSIXPADが運営するYouTubeチャンネル「The Athlete（ジ アスリート）(https://www.youtube.com/@SIXPADTheAthlete)」にて公開中です。

▶動画はこちら

動画出演者

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ftylKjazJi4 ]迫田さおりさん

小学３年でバレーボールを始め、高校卒業後の2006年にVリーグの東レアローズに入団。2010年４月からは全日本女子バレーボール代表登録メンバーとなり、数多くの世界大会で活躍。2012年８月のロンドン五輪では、28年ぶりのメダル獲得に大きく貢献。2016年のリオデジャネイロ五輪にも出場し、５位入賞。2017年５月30日に東レアローズを退団し、現役を引退。現在はスポーツ文化人として、バレーボール主要大会の解説を始め、テレビ、トークショー、バレーボールクリニックなど、さまざまな活動を行っている。

主な実績

2010年 世界バレー 銅メダル

2012年 ロンドンオリンピック 銅メダル

2013年 ワールドグランドチャンピオンズカップ 銅メダル

2016年 リオデジャネイロオリンピック 5位入賞

細田学園高等学校 女子バレーボール部

所在地：埼玉県志木市

春高バレー出場回数：通算24回（2025年時点）

最近の戦績：

2025年インターハイ バレーボール競技 埼玉県予選優勝

2025年春高バレー埼玉県予選会 女子優勝

細田学園高等学校についてはこちら：https://www.hosodagakuen.jp/

SIXPADが運営するYouTube「The Athlete」とは

SIXPADは、高い目標に挑み続けるアスリートをサポートし、夢に挑戦するその“想い”を応援しています。

その取り組みの一環として誕生したのが、YouTubeチャンネル「The Athlete」です。このチャンネルでは、さまざまな競技のアスリートに密着し、その挑戦とスポーツの魅力を発信しています。

最近では、青山学院大学 陸上競技部 長距離ブロック（駅伝チーム）などの陸上競技をはじめ、サッカー、野球、ゴルフ、クライミング、アーティスティックスイミングなど、さまざまな分野の選手たちに密着。その“想い“を全世界へお届けしています。

今後も、さまざまな分野のアスリートが輝ける未来をサポートできるよう、魅力をお伝えしてまいります。

チャンネルはこちらから：http://www.youtube.com/@SIXPADTheAthlete

SIXPADについて

SIXPADは、トップアスリートのトレーニングメソッドを取り入れたホームユースのEMS機器ブランドとして2015年に誕生し、時間と場所を選ばない本格的なトレーニング機会を提供してまいりました。

人生100年時代の健康意識の醸成とともに、SIXPADはトレーニングからヘルスケアへ領域を拡大し、多様なライフスタイルを持つすべての人が、手軽に、効率的に取り入れられる健康習慣を提案するトータルウェルネスブランドへと進化を続けています。

さらに、SIXPADは大学や病院をはじめとした数々の機関と協業し、EMSに関する研究を深めています。

これからも、研究結果に基づいた「トレーニング＆リカバリー」を通じ、すべての皆さまの健康で生き生きとした「VITAL LIFE（バイタルライフ）」に貢献してまいります。

SIXPADはこちらから：https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad