″第６回「あおぞらフェスタ」冬のひとときを楽しむイベントを開催します！キッチンカーや、ワークショップ、どなたでもお気軽にご参加いただけるコンテンツをいっぱいご用意しています！″
株式会社サンアメニティ
第６回「あおぞらフェスタ」
第６回「あおぞらフェスタ」
冬のひとときを楽しむイベントを開催します！
食欲を満たすキッチンカーや、川越産野菜を農家さんとお話ししながら買える、野菜の青空市。
自分だけのオリジナル作品が作れるワークショップや、親子で楽しめるモルック、小さいお子様も遊べるおもちゃ広場など、どなたでもお気軽にご参加いただけるコンテンツをいっぱいご用意しています！
当イベント限定で、ひまわり特別支援学校の生徒によるお抹茶の振る舞い、今回初となる、ステージ音楽などもお楽しみに♪
◯施設紹介（イベント紹介・告知）
日 程 令和8年1月18日（日）10：00
入場無料
※ワークショップ、キッチンカー、食品販売などは有料
◯施設概要（利用方法・料金等）
川越市グリーンツーリズム拠点施設
埼玉県川越市大字伊佐沼887番地
049-226-6551
【会社概要】
社名：株式会社サンアメニティ
本社所在地：東京都北区王子３-１９-７
代表取締役：代表取締役 大隈 太嘉志
事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス
設立： 昭和54年2月
HP：https://www.sunamenity.co.jp