【JAF東京】西多摩8市町村を巡るドライブスタンプラリーを開催

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）東京支部（支部長 加藤和夫）は、西多摩地域広域行政圏協議会が主催する「『まるで東京じゃない東京へ旅をしよう』西多摩地域ドライブスタンプラリー」（開催期間：2026年1月9日（金）～2026年3月15日（日））を、帝京大学産学連携推進センターおよび経済学部小笠原ゼミと連携し開催に協力します。

JAFは西多摩地域の8市町村（あきる野市・青梅市・奥多摩町・羽村市・日の出町・檜原村・福生市・瑞穂町）と観光協定を締結しており、地域活性化の取り組みを進めています。西多摩地域は、車での移動が主となる地域特性があり、ドライブとの親和性が高いことから、本企画を実施するに至りました。

本企画に参加した帝京大学の学生は、ゼミ活動を通じて地域振興に関する研究をしています。「若年層に向けた新たなアプローチを模索したい」という企画の目的と方向性が一致したことから、連携が実現しました。学生ならではの柔軟な発想による「若者目線での企画づくり」を重視し、学生が観光スポットを選定することで、これまで注目されなかった地域資源や新たな魅力の発掘を図ります。

◆都心から車で約1時間、豊かな自然と出会える東京・西多摩地域◆

本スタンプラリーは、西多摩地域のさまざまな観光地を巡りながら、自然の中で心身を癒すことができるスタンプラリーです。

東京都の西端に広がる西多摩地域は、都心から車や公共交通機関を利用して約1時間～1時間半でアクセス可能な身近な自然エリアです。豊かな山々や清流、森林に囲まれた風景が広がり、ゆったりとした癒やしの時間を過ごすことができます。

期間中は地域内を周遊しながらスタンプを集めていただき、集めたスタンプ数に応じて、お酒などの西多摩地域特産品が当たるプレゼント企画にご応募いただけます。

◆スタンプラリー概要◆

◆ドライブスタンプラリーとは◆

詳細を見る :https://area.jaf.or.jp/drive/stamp-rally/kanto/tokyo_stamp-rally_no1545?utm_campaign=13prtimes&utm_source=2025%E2%80%90009&utm_medium=referral[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6603_1_08d72888671118991af766b01ad16c79.jpg?v=202601060522 ]

位置情報や二次元コードを活用して各スポットのスタンプを収集し、スタンプの個数に応じて、豪華賞品が当たる抽選に応募できるイベントです。参加には、特設サイトからの事前登録が必要です。