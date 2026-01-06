『戦艦少女R』より、「1913巡戦 珍饌百宝Ver.」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Calbone」より、『戦艦少女R 1913巡戦 珍饌百宝Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



●戦艦少女R 1913巡戦 珍饌百宝Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196274&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■戦艦少女R 1913巡戦 珍饌百宝Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：29,700円(税込)


□発売日：2026年9月予定


□ブランド：Calbone


【スケール】1/7


【サイズ】約290mm


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体×1


・靴×1


・マット×1


≪特典≫


・チェンジングカード×1




















Calboneより「戦艦少女R 1913巡戦 珍饌百宝Ver. 1/7 完成品フィギュア」の登場です。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)2025 Moefantasy ALL RIGHTS RESERVED



【店舗情報】


