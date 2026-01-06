『戦艦少女R』より、「1913巡戦 珍饌百宝Ver.」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Calbone」より、『戦艦少女R 1913巡戦 珍饌百宝Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

●戦艦少女R 1913巡戦 珍饌百宝Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196274&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■戦艦少女R 1913巡戦 珍饌百宝Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：29,700円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：Calbone

【スケール】1/7

【サイズ】約290mm

【素材】PVC＆ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体×1

・靴×1

・マット×1

≪特典≫

・チェンジングカード×1

Calboneより「戦艦少女R 1913巡戦 珍饌百宝Ver. 1/7 完成品フィギュア」の登場です。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)2025 Moefantasy ALL RIGHTS RESERVED

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)