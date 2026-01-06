教育・福祉・地域・企業が交差する新たな学術の場　日本子ども若者学会、第1回研究大会を2026年3月7日(土)・8日(日)に岡山で開催

日本子ども若者学会

日本子ども若者学会(https://sites.google.com/view/jscyc/)（本部：岡山県岡山市）は、2026年3月7日(土)・8日(日)の2日間にわたり、「日本子ども若者学会 第1回研究大会」を岡山県内にて開催します。本大会は、2025年11月に設立された日本子ども若者学会にとって初の研究大会となります。

2025年11月30日 日本子ども若者学会キックオフシンポジウム -学際横断的な研究と実践を目指して-

日本では、出生数の減少とともに、児童虐待、不登校、貧困、孤立、若者の自殺など、子ども・若者を取り巻く課題が複雑化・深刻化しています。こうした状況の中で求められているのは、特定の制度や専門領域に閉じた対応ではなく、就学前から義務教育段階、青年期、さらには成人期に至るまでを見通した、連続性のある支援の在り方です。

本研究大会では、「超少子時代における子ども若者支援を考える」をテーマに掲げ、教育・福祉・心理・地域・企業などの領域を横断しながら、研究と実践を往還する対話の場を創出します。

日本子ども若者学会は、子どもから若者に至る発達段階全体を対象とし、研究と実践の往還を重視する学際的な学会です。理念には、BRIDGE（Beyond Research, Integrating Diverse Generations & Environments）――研究を超え、世代と環境をつなぐ――という考え方を掲げています。

■ 分野横断型シンポジウム「現場と現場の〈つながり〉を紡ぐ」

保育・幼児教育から小学校、学童保育、中学校、高等学校、さらに社会人・企業における育成までを視野に入れ、異なる現場同士は本当に連携できるのかを問い直します。

司会・コーディネーター：中山芳一（日本子ども若者学会 会長）

◆ シンポジウムテーマ・登壇者

１．気質診断が保育・幼児教育と小学校をつなぐ！？

村田貴彦（IGS株式会社）×奥橋沙也加（岡山県和気町小学校 教諭）×福本亮（岡山県美咲町保育園 園長代理）

２．小学校と学童保育は本当につながれるのか！？

中野健汰（AMI学童保育センター センター長）×小川真也（姫路市立小学校 教頭）

３．総合型入試は中学校と高等学校をつなぐ！？

西岡壱誠（未来図）×沖村将彦（広島県私立高校 教諭）×芦田周作（津山市立中学校 教諭）

４．社会人になってからの育成と、それまでの養成は本当につながれるのか！？

三ケ田浩二（カンコーマナボネクト）×小山壱也（ノーイン）×高橋有子（キャリアコンサルタント）

■ 課題研究I～III（発達段階別セッション）

発達段階ごとの課題に焦点を当て、研究と実践を往還する課題研究セッションを実施します。

◆ 課題研究I 乳幼児への保育者の関わり

小山玲子（元・秋草学園短期大学 准教授）

水嶋和代（社会福祉法人造恵会 府中めぐみ保育園 園長）

◆ 課題研究II 学童保育と小学校との連携

若井曉（倉敷市放課後児童クラブ支援センター）

◆ 課題研究III “教育”から“共育”へ 桜が丘の新たな挑戦

金山純也（広島桜が丘高等学校 主幹教諭）

■ 研究発表・交流企画

大会2日目には、口頭発表およびポスター発表を実施します。

研究者による学術研究に加え、現場に根ざした実践報告を共有し、多様な視点からの議論と交流を通して、今後の研究・実践、協働へとつなげていきます。

■ 開催概要

大会名：日本子ども若者学会 第1回研究大会

日程：2026年3月7日（土）・8日（日）

会場：岡山国際交流センター／岡山大学 津島キャンパス（一般教育棟D棟）

■ 参加費について

本研究大会の参加費は、以下のとおりです。

※一日のみ参加の場合も、両日参加の場合も同額となります。

※当日入会の方も該当します。

大会参加費

・正会員：3,000円

・賛助会員：3,000円

・法人または団体：3,000円

・非会員：5,000円

・学生・院生：1,000円

・18歳未満：無料

※参加費のお支払いは、当日、現地支払い（現金のみ）となります。

■ 参加申込方法

参加を希望される方は、下記の申込フォームよりお申込みください。

2026.3.7～3.8 日本子ども若者学会 第1回研究大会参加申込フォーム(https://forms.gle/sGLNoZFZGdPvAmg26)(Googleフォーム)

※申込がなくても当日参加は可能ですが、人数把握のため、事前申込にご協力をお願いいたします。

※フォームでの申込締切：2026年2月13日（金）17:00まで

■ 定員

参加定員は 100名 です。 ※最大120名まで受け入れ予定です。

■ 発表申込について（口頭発表・ポスター発表）

本研究大会では、「超少子時代における子ども若者支援を考える」という大会テーマに即した口頭発表およびポスター発表を募集します。研究者による学術研究に限らず、現場に根ざした実践報告も広く歓迎します。

【発表資格】

発表者は 日本子ども若者学会の会員であることが必要です。

※未入会の方は、発表申込にあわせてご入会ください。

【発表形式・発表時間】

・口頭発表（個人研究）：概要説明20分、討議10分

・口頭発表（共同研究）：概要説明30分、討議15分

・ポスター発表：掲示時間30分

※いずれもプレゼンテーション方式で行います。

【費用】

口頭発表・ポスター発表を希望される場合は、大会参加費に加えて 発表費 2,000円 が必要となります。

・正会員：3,000円 ＋ 2,000円 ＝ 5,000円

・賛助会員：3,000円 ＋ 2,000円 ＝ 5,000円

・法人・団体：3,000円 ＋ 2,000円 ＝ 5,000円

・学生・院生の方は、発表を行う場合も大会参加費 1,000円 とします。

【申込方法】

2026年1月30日（金）までに、下記のメールアドレス宛にお申込みください。

お申込み後、発表要旨作成用のファイルをお送りします。

申込先：jscyc1992@aol.com（日本子ども若者学会 第1回研究大会委員会 事務局）

【事前提出物】

発表要旨は、2026年2月13日（金）までにご提出ください。

※大会参加申込とは別に、発表申込が必要です。

※詳細は、学会ホームページ(https://sites.google.com/view/jscyc/)および申込フォーム(https://forms.gle/sGLNoZFZGdPvAmg26)内の案内をご確認ください。

■ お問い合わせ先

日本子ども若者学会 第１回研究大会事務局

E-mail：jscyc1992@aol.com

Web：https://sites.google.com/view/jscyc/(https://sites.google.com/view/jscyc/)

日本子ども若者学会 第1回研究大会リーフレット(ご挨拶・概要)日本子ども若者学会 第1回研究大会リーフレット(スケジュール)日本子ども若者学会 第1回研究大会リーフレット(シンポジウム)