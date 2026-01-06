【2026年最新】美容医療トレンドを総括！「口コミ広場」が人気の美容施術・クリニックランキングを発表。1位は「ほくろ」と「婦人科形成」

■ 今年も2025年の口コミ広場人気施術を大公開

株式会社口コミ広場

日本最大級の美容医療の口コミ・予約サイト「美容医療の口コミ広場」を運営する株式会社口コミ広場は、2025年1月1日～2025年11月18日の期間中、同サイトを通じて実際に行われた施術実績データに基づき、「2025年 美容施術人気ランキング」を発表いたしました。

【特集URL】 https://report.clinic/feature/89(https://report.clinic/feature/89?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)

1.人気美容皮膚科施術ランキング

2025年、美容皮膚科部門で最も選ばれたのは意外にもあの「定番施術」。さらに、5位には満足度爆上がりの「ワキ汗治療」がランクイン。そして今、美容通の間で話題の「ザーフ」や「ボルニューマ」など最新流行施術の動向も。 「失敗したくない」「コスパ良く綺麗になりたい」方は、まずこのランキングの詳細をチェック！

【特集URL】 https://report.clinic/feature/89(https://report.clinic/feature/89?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)

皮膚科部門では、幅広い層から支持を集める「ほくろ除去」が1位を獲得しました。特筆すべきは、5位の「ミラドライ」や、急浮上した「リフトアップ（高周波）」カテゴリです。

ミラドライは切らないワキ汗・ニオイ治療として、性別を問わずQOL（生活の質）を向上させる施術として人気が定着しています。



高周波（RF）は ザーフ、ボルニューマ、オリジオ、デンシティなど、新しい機械の導入が進み、価格の適正化とともに「切らないたるみケア」がより身近な存在となりました。その人気と比例してお取り扱いメニュー数も増え、昨年と比べて急激に順位を上げています。

2. 人気美容外科施術ランキング

【最短予約】クリックで見つかる！皮膚科おすすめプラン3選- 【1位：ほくろ除去】 顔の印象がパッと明るくなる！ほくろもイボ取り放題プラン(https://report.clinic/detail/L_3019222/CA_3000741/pickup_menu/397?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)- 【人気急上昇】 小顔効果でバズりまくり。次世代高周波のオリジオ(https://report.clinic/group/LG_3001258/CA_3000769/pickup_menu/23756?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)- 【満足度◎】 切らないワキ汗治療「ミラドライ」の限定プラン(https://report.clinic/detail/L_3021461/CA_3000808/pickup_menu/25376?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)

2025年の外科トレンドは、単なる整形を超えて「日常の快適さ」を求める動きが加速。1位に輝いた「婦人科形成」の人気の秘密や、洗練された印象を作る「小顔・目元」の最新トレンドなど、今みんながリアルに受けている施術のビフォーアフターは必見です。

【特集URL】 https://report.clinic/feature/89(https://report.clinic/feature/89?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)

外科部門では、「婦人科形成（小陰唇縮小）」が1位にランクイン。これまでは「隠れた悩み」であった部位ですが、擦れや蒸れなどの不快感を解消するメリットが認知され、現代の美容医療におけるQOL向上を象徴する結果となりました。

また、定番の「二重埋没」では、よりナチュラルで自然なデザインへの回帰が見られ、小顔整形（糸リフト・脂肪吸引）と合わせて「洗練された印象」を求める層の厚さが伺えます。

■口コミ広場をつかってお得に安心に予約しよう◎

■「美容医療の口コミ広場」について

【後悔しない】口コミ評価が高い外科おすすめプラン5選- 【外科1位】 悩み解消でQOL激変！「小陰唇縮小」詳細プラン(https://report.clinic/detail/L_3021229/CA_3000706/pickup_menu/14392?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)- 【垢抜けNO.1】 糸リフト×脂肪吸引で叶える理想のフェイスライン(https://report.clinic/detail/L_3021287/CA_3000683/pickup_menu/1471?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)- 【定番】 ナチュラル派が選ぶ、最新の二重埋没法(https://report.clinic/group/LG_3001267/CA_3000620/pickup_menu/4043?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)《クリニック探しの活用法》- STEP1： 近くの人気クリニックをエリアから探す(https://report.clinic/place_list?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)- STEP2： 悩みをプロに直接！全国のドクター相談室へ(https://report.clinic/dr_qa?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)- STEP3：15万件以上の口コミを見てぴったりのクリニックを見つけよう(https://report.clinic/place_list?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)

「美容医療の口コミ広場」は、実際に施術を受けた方のリアルな体験談（口コミ）をベースに、ユーザーが納得してクリニックを選べる環境作りを目指す国内最大級のプラットフォームです。今後も「正しい知識」と「信頼できる体験」をつなぐことで、安心・安全な美容医療の普及に貢献してまいります。

美容医療の口コミ広場 :https://report.clinic/?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature