滋賀県 ラ コリーナ近江八幡にて初開催！クラブハリエ バレンタインコレクション2026 in ラ コリーナを1月10日から開催いたします
たねや・クラブハリエのフラッグシップ店 ラ コリーナ近江八幡
会場は2025年秋に新設したフードガレージ マーケットの”大屋根”。
四方をガラスで囲まれた空間では、新作のショコラバームやハートブラウニーをはじめフラッグシップ店ならではの豊富なラインナップで皆さまをお迎えします。ラ コリーナ最大のバレンタイン催事へぜひお越しください。
取り扱い商品
[NEW]ショコラバーム 濃CACAO
クラブハリエ バレンタインコレクション2026／ショコラバーム 濃CACAO
濃厚なコク、フルーティな酸味、洋酒を思わせる豊かな香り。カカオの魅力を最大限に引き出したガナッシュにチョコレートが甘く香るバームクーヘンをあわせました。お召し上がり前に温めていただくと一層カカオ感が引き立ちます。
[NEW]ハートブラウニー 濃CACAO
クラブハリエ バレンタインコレクション2026／ハートブラウニー 濃CACAO
テリーヌのようにしっとり焼きあげたブラウニーには、マカダミアナッツと信州産ヘーゼルナッツをごろっと丸ごと贅沢に。豊かなカカオ感と口溶け、香り高いナッツの食感をお楽しみいただけます。
[NEW]チョコ部開発商品 クラブハリエのWA
クラブハリエ バレンタインコレクション2026／クラブハリエのWA
チョコ感たっぷり、POPにデコレーションした3種の味わいの焼きドーナツです。ショコラティエが生地の食感やチョコレートにこだわり、何度も試作を重ねたこだわりのおいしさをお楽しみください。
クラブハリエのWAは、インスタライブ「チョコ部」にて、ショコラティエとお客様が共同で開発した商品です。
チョコ部とは／https://clubharie.jp/special/chc/
このほか多彩な商品をご用意しています。詳細はバレンタイン特設サイトをご覧ください。
クラブハリエ バレンタインコレクション2026／https://clubharie.jp/valentine/
ラ コリーナバレンタイン
期間
2026年1月10日～2月15日
場所
ラ コリーナ近江八幡 フードガレージ マーケット 大屋根
自分へのご褒美！ 週末限定スイーツ
新エリアでのバレンタイン催事にあわせ、特別なデザートもご用意いたします。出来立てをお届けする週末限定の一品をお楽しみください。
バーミーチョコいちご
ラ コリーナバレンタイン限定メニュー／バーミーチョコいちご
濃厚チョコレートとフレッシュいちごを贅沢に使った華やかなデザートです。
チョコミントアイス
ラ コリーナバレンタイン限定メニュー／チョコミントアイス
ラ コリーナで収穫したミントを使ったチョコミントアイス。ミントの清涼感とカカオの芳醇な香りで爽やかに仕上げました。
ショコラショー
ラ コリーナバレンタイン限定メニュー／ショコラショー
寒い季節にぴったりなホットチョコレートドリンクです。
販売日
2026年1月10日～2月15日の土、日、祝日
1月
10日、11日、12日、17日、18日、24日、25日、31日
2月
1日、7日、8日、11日、14日
販売場所
ラ コリーナ近江八幡 フードガレージ マーケット ポップアップコンテナ
営業時間
10：00～17：00（ラストオーダー 16：45）
ラ コリーナ近江八幡
和菓子の「たねや」洋菓子の「クラブハリエ」が展開するフラッグシップ店。八幡山から連なる土地に和・洋菓子、パンショップなどの店を設け、折々のお菓子と自然をお楽しみいただけます。
会社概要
株式会社クラブハリエ
所在地：〒523-8533 滋賀県近江八幡市北之庄町615-1
URL：https://clubharie.jp/
創業：1951年
1951年より滋賀県で洋菓子の製造を開始。ブランドネームの由来はガラス絵「玻璃絵（ハリエ）」。国内外のコンクールで優勝経験を持つパティシエたちが技術や感性を磨きあい、個性あふれる多彩なお菓子を生み出しています。2015年には和菓子舗たねやとのフラッグシップ店「ラ コリーナ近江八幡」を滋賀県にオープン。
＜グループ会社＞
株式会社たねや
URL：https://taneya.jp/
たねやリリース：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/101884