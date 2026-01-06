工業用木材コーティング市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月30に「工業用木材コーティング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。工業用木材コーティングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
工業用木材コーティング市場の概要
工業用木材コーティング市場に関する当社の調査レポートによると、工業用木材コーティング市場規模は 2035 年に約 185億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 工業用木材コーティング市場規模は約 114憶米ドルとなっています。工業用木材コーティングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、工業用木材コーティング市場シェアの成長は、規制遵守を目的とした配合の見直しによるものです。当社の調査レポートでは、規制圧力によって木材塗料の配合における経済性が変化していることが明らかになっています。例えば、日本の化学物質規制の見直しと化学物質審査規制法に基づく改正リストにより、PFASおよび関連物質に対する規制が拡大され、その結果、一般的な性能向上添加剤の代替が進んでいます。
同時に、2025年初頭に米国連邦政府がエアロゾル／塗料のVOC基準に関する規則を制定することで、規制の適用範囲が拡大されます。こうした各国の規制動向により、規制リスクが、配合を見直した規制準拠の木材塗料への需要へと転換されると予想されます。さらに、分析によると、国境を越えて製品を販売するメーカーは、配合の見直しへの投資にこれまで以上に注力するようになる可能性があります。
工業用木材コーティングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/industrial-wood-coatings-market/590641990
工業用木材コーティングに関する市場調査では、企業投資の増加により市場シェアが拡大することが明らかになっています。主要な塗料メーカーは、戦略的な成長戦略として、低VOC、バイオベース、低温硬化技術への投資を進めています。さらに、主要経済圏における政府プログラムが、産業サプライチェーンにおけるバイオプラスチックやリサイクル素材の導入を促進し、調達における優遇措置を設けていることも、市場の見通しに影響を与えています。このように、政府のインセンティブと企業投資の相乗効果により、製品需要は従来の溶剤系塗料から、より高収益で認証済みの水性塗料やバイオ樹脂系木材塗料へとシフトすると予想されます。
しかし、技術認証のハードルは、新規参入企業にとって市場参入における大きな課題となっています。認証は、硬度、耐薬品性、耐擦傷性など、多くの性能基準に基づいて規制当局によって義務付けられています。社内試験に加え、第三者機関による検証も必要となるため、承認プロセスは長期化し、費用もかさむことから、新規サプライヤーにとっては大きな障壁となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338496&id=bodyimage1】
工業用木材コーティング市場セグメンテーションの傾向分析
工業用木材コーティング市場の概要
工業用木材コーティング市場に関する当社の調査レポートによると、工業用木材コーティング市場規模は 2035 年に約 185億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 工業用木材コーティング市場規模は約 114憶米ドルとなっています。工業用木材コーティングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、工業用木材コーティング市場シェアの成長は、規制遵守を目的とした配合の見直しによるものです。当社の調査レポートでは、規制圧力によって木材塗料の配合における経済性が変化していることが明らかになっています。例えば、日本の化学物質規制の見直しと化学物質審査規制法に基づく改正リストにより、PFASおよび関連物質に対する規制が拡大され、その結果、一般的な性能向上添加剤の代替が進んでいます。
同時に、2025年初頭に米国連邦政府がエアロゾル／塗料のVOC基準に関する規則を制定することで、規制の適用範囲が拡大されます。こうした各国の規制動向により、規制リスクが、配合を見直した規制準拠の木材塗料への需要へと転換されると予想されます。さらに、分析によると、国境を越えて製品を販売するメーカーは、配合の見直しへの投資にこれまで以上に注力するようになる可能性があります。
工業用木材コーティングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/industrial-wood-coatings-market/590641990
工業用木材コーティングに関する市場調査では、企業投資の増加により市場シェアが拡大することが明らかになっています。主要な塗料メーカーは、戦略的な成長戦略として、低VOC、バイオベース、低温硬化技術への投資を進めています。さらに、主要経済圏における政府プログラムが、産業サプライチェーンにおけるバイオプラスチックやリサイクル素材の導入を促進し、調達における優遇措置を設けていることも、市場の見通しに影響を与えています。このように、政府のインセンティブと企業投資の相乗効果により、製品需要は従来の溶剤系塗料から、より高収益で認証済みの水性塗料やバイオ樹脂系木材塗料へとシフトすると予想されます。
しかし、技術認証のハードルは、新規参入企業にとって市場参入における大きな課題となっています。認証は、硬度、耐薬品性、耐擦傷性など、多くの性能基準に基づいて規制当局によって義務付けられています。社内試験に加え、第三者機関による検証も必要となるため、承認プロセスは長期化し、費用もかさむことから、新規サプライヤーにとっては大きな障壁となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338496&id=bodyimage1】
工業用木材コーティング市場セグメンテーションの傾向分析