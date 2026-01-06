日本の塩化カルシウム市場規模、シェア分析、成長レポートおよびメーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の塩化カルシウム市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本の塩化カルシウム市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）4.7％を示し、2035年末までに市場規模は143万8,000トンに達すると予測されています。2024年の市場規模は92万7,000トンと評価されました。
市場概要
塩化カルシウム（CaCl?）は、凍結防止・除雪、粉じん抑制、コンクリートの硬化促進、冷凍・冷却および熱伝達システム用ブライン、乾燥剤用途、水処理、石油・ガスの掘削流体、ならびに一部の食品用途（例：食品の結着剤、ミネラル補給）などに幅広く使用される無機塩です。降雪量の多い北部地域、密集した都市インフラ、大規模な建設活動、そして高度なコールドチェーンおよび産業分野が共存する日本では、塩化カルシウムは季節要因による需要の増減と工業用途の双方に支えられ、年間を通じて安定した需要を持つ汎用化学品です。
市場規模およびシェア
市場定義によって推計値は異なりますが、日本の塩化カルシウム市場は、2020年代半ばにおいて数億米ドル規模と位置付けられます。需要は、工業・技術グレード（数量ベースで最大シェア）と、食品・医薬品グレード（トン当たりの付加価値が高い）に分かれています。国内消費は、国内生産品と相当量の輸入品で構成されており、アジア（中国を含む）は低コストの工業グレードの重要な供給源です。一方、高規格グレードは、実績ある化学品輸出国からの輸入に依存しています。年間成長率は緩やかですが堅調で、インフラ投資、コールドチェーン拡大、産業分野の回復を背景に、一般的な業界予測では年平均成長率（CAGR）約3～6％と見込まれています。
主な成長要因
インフラおよび建設
コンクリートの硬化促進剤や粉じん抑制剤としての使用は、建設および公共事業支出と密接に関連しています。都市再開発や土木工事が、安定した基礎需要を支えています。
凍結防止および冬季メンテナンス
降雪地域や自治体の冬季道路維持管理プログラムにより、季節的な需要増が発生します。民間の物流事業者や空港も、冬季対応として在庫を確保しています。
産業および冷凍・冷蔵用途
食品や医薬品分野におけるコールドチェーン物流の成長や、産業用冷凍・冷却システムの拡大が、ブラインや熱伝達媒体としての需要を下支えしています。
石油・ガスおよび鉱物処理
掘削流体、ブライン、特定の浮選・処理薬品としての使用が、特殊グレードの需要を支えています。
水処理および環境用途
水の硬度調整、凝集補助、建設・鉱山現場での粉じん抑制などに使用され、環境規制や運用基準の厳格化に伴い用途が拡大しています。
https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/795
