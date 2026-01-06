処方簡素化と生産効率向上を支える戦略素材――2031年30.96億米ドル規模へ成長するコプロセッシングエクスシピエンツ市場
コプロセッシングエクスシピエンツとは、複数の賦形剤や機能材料を物理的に組み合わせ、単体成分では得られない加工特性や製剤性能を付与する目的で開発された複合型助剤である。スプレードライ、共晶化、共混処理などの物理加工により、素材ごとの特性を維持しながら流動性、圧縮成形性、分散性、含量均一性などを同時に改善する点に特長がある。医薬品製造では、打錠工程の安定性向上、溶出特性の安定化、処方の簡素化などに寄与し、難加工成分を扱う製剤開発において不可欠の存在となっている。特に固形製剤の生産現場では、流動不良や圧縮ムラといった製造課題が生産効率や品質再現性を妨げる要因となりやすく、それらを同時に解決するための素材としてコプロセッシングエクスシピエンツの重要性が高まっている。また、物理加工に基づく複合化であるため、成分同士の化学反応リスクが低く、既存製剤との互換性を確保しながら性能を向上させられる点も大きな利点である。医薬品、健康食品、特殊化学品といった幅広い分野で利用が進み、単なる助剤ではなく、製剤の品質と生産性を支える戦略素材として位置づけられている。
品質要求の高度化が牽引する世界市場の持続的成長
LP Information調査チームの最新レポートである「世界コプロセッシングエクスシピエンツ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/53413/co-processed-excipients）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.6%で、2031年までにグローバルコプロセッシングエクスシピエンツ市場規模は30.96億米ドルに達すると予測されている。特に固形製剤では、流動性や圧縮性の改善が製造効率に直結するため、高機能助剤への依存度が高まった。近年は高含量製剤や難溶性成分を含む製剤が増えており、加工性の課題を素材側で解決する需要が拡大した。また、医薬品メーカーが工程短縮・品質再現性の両立を重視する傾向が強まり、その実現を支えるソリューションとしてコプロセッシングエクスシピエンツの導入が進んでいる。技術的には、スプレードライ設備の高効率化や精密混合技術の発展により、製品の安定性と機能性が向上し、用途領域が医薬から栄養補助食品、特殊加工品へ広がっている。市場は単なる素材供給の枠を超え、製剤設計の効率化を支援する付加価値型サービスへと移行しつつあり、世界全体での採用基盤は今後も強化される流れにある。
図. コプロセッシングエクスシピエンツ世界総市場規模
図. 世界のコプロセッシングエクスシピエンツ市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、コプロセッシングエクスシピエンツの世界的な主要製造業者には、Roquette、JRS Pharma、IFF （DuPont）、Colorcon、Meggle、Daicel Corporation、BASF、Fuji、ABF Ingredients、Shin-Etsuなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約25.0%の市場シェアを持っていた。
技術領域の多様化が生む国際競争と地域優位性
市場では、Roquetteが首位に位置し、植物由来素材の加工技術を基盤に広い製品レンジを展開している。JRS Pharmaはセルロース系素材の物性制御技術に強みを持ち、製剤加工の効率化に特化した製品群で存在感を示している。IFF（旧DuPont）は食品・医薬の複合領域で技術統合を進め、Colorconは製剤コーティング技術と組み合わせた総合的ソリューションにより高い競争力を保っている。Meggleは乳糖系賦形剤の高度加工技術、Daicel CorporationとBASFは化学素材の知見を活かした高機能製品、Fuji、ABF Ingredients、信越化学、Topchainは地域に根差した供給体制と独自技術を強みとしている。地域別では、欧州が高機能賦形剤の研究開発を主導し、米国は製剤技術の応用幅広さと製品設計力で市場を牽引している。アジアでは日本企業が精密加工技術と素材開発力を背景に競争力を維持し、中国企業は供給能力の拡大により世界市場での存在感を高めている。こうした技術・地域・企業戦略の多様性が、市場全体に厚みをもたらしている。
