CES 2026でHuionを体験：Kamvas Gen 3タブレットを実機展示





ラスベガス、2026年1月6日 /PRNewswire/ -- Huionは、ラスベガスで開催されるCES 2026への出展を発表しました。同イベントでは、液晶ペンタブレットのKamvas Gen 3シリーズおよび2つの新製品を展示します。





この世界的に有名な展示会は、1月6日から1月9日までの3日間にわたり開催されます。ご来場に関心があり、Huionのペンディスプレイを実際に体験したい方は、ぜひブース#21444へお立ち寄りください。

Kamvas Gen 3製品シリーズのご紹介

過去1年間、HuionはKamvasシリーズを第3世代へと進化させることに注力してきました。このKamvasディスプレイシリーズは、Huionの最先端PenTech 4.0テクノロジー、ナノエッチング加工を施したCanvas Glass、複数のカラーモード、高い色精度を特長とし、イラストレーター、デザイナー、独立系スタジオに向けて、包括的でプロフェッショナルな制作体験を提供することを目的としています。Gen 3ラインナップならではの機能およびテクノロジーは実証されており、クリエイティブコミュニティにおいて広く高い評価を受けています。

現在、Gen 3製品シリーズには、2024年初頭に発売されたKamvas Pro 19およびKamvas Pro 27に加え、Kamvas 13（Gen 3）、Kamvas 16（Gen 3）、そして最近発売されたKamvas Pro 24（Gen 3）およびKamvas Pro 27（144Hz）が含まれています。

Proエディションは直感的な操作を可能にするフィンガータッチに対応しており、プロのアーティストにとって利便性の高い設計となっています。一方、Kamvas 13（Gen 3）やKamvas 16（Gen 3）といったスタンダードエディションは、中級レベルのアーティストや美術系の学生、小規模事業者を主な対象として設計されており、性能を犠牲にすることなく、手頃な価格で提供されています。

新製品情報の先行公開

Huionの今後登場予定の製品をいち早くご紹介します。Huionは今後数か月以内に、22インチのGen 3ペンディスプレイと12インチ2KのAndroidタブレットという2つの新製品を発売する予定です。ペンディスプレイは、デスクトップ環境で制作を行うアーティストに向けた手頃な価格の選択肢となることが期待されており、タブレットはPenTech 4.0とAG+AFガラスを採用し、モバイルデバイスでありながら、紙にペンで描くようなリアルな描き心地と鮮明な表示を提供します。これらの製品は、待つ価値のある注目モデルです。





Huionは、これらすべてのデバイスをCES 2026にて展示します。ぜひブースにお立ち寄りいただき、タブレットを実際にお試しください。ディスプレイに関する詳細は、HuionのInstagram公式アカウント @huiontablet をフォローするか、Huionの公式ウェブサイト huion.com をご覧ください。

Huionについて

Huionは、世界中のデジタルアーティストやデザイナー向けに、高品質でコストパフォーマンスに優れたペンタブレット、ペンディスプレイ、スタンドアロンタブレットを開発・製造する、業界をリードするイノベーターです。

