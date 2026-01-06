クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、2026年1/25（日）金沢で、コスタクルーズ、プリンセス・クルーズ、MSCクルーズ3社合同「大クルーズセミナー」を開催いたします
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、2026年1/25（日）金沢で、コスタクルーズ、プリンセス・クルーズ、MSCクルーズ3社合同「大クルーズセミナー」を開催いたします。
本セミナーでは、各クルーズ会社の担当者が登壇し、船の特徴や航路の魅力、クルーズ旅行の楽しみ方について分かりやすくご紹介いたします。さらに、コスタセレーナ金沢発着公式アンバサダーである越村えりさんによるトークショーも予定しており、実際の乗船体験談を交えながら、初めての方にもイメージしやすい内容をお届けいたします。本イベントは、ご予約前のクルーズ旅行が初めての方を主な対象としており、「クルーズに興味はあるが不安がある」「初めてでも参加しやすいクルーズを知りたい」といった方にも、安心してご参加いただける内容となっております。当日は、個別相談も可能で、クルーズのご興味に応じてお気軽にご相談いただけます。初めての方も大歓迎ですので、ぜひお気軽にご参加ください。なお、本セミナーは事前申込制となっており、参加をご希望の方は、当社指定の申込フォームよりお申し込みください。申込方法やフォームのURLにつきましては、当社公式サイトにてご確認いただけます。
＜開催概要＞
・開催日：2026年1月25日（日）
・時間：12:00～15：00 （開場 11:45）
・会場：ANAクラウンプラザホテル金沢 3階 鳳の間
・参加費：無料
・定員：200名（事前申込制）
・内容：
クルーズ3社による最新情報・商品紹介
特別ゲスト 越村えりさんによるトークショー
個別相談
＜参加申込フォームURL＞
https://forms.gle/fN7CZWvPBJhy9ofQ8
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338501&id=bodyimage1】
＜越村えりさんのご紹介＞
石川県を中心に活躍するMC・モデル・ラジオパーソナリティ・instagramフォロワー2.3万人。
現在、MROテレビ「越村えり笑直生活」、MROラジオ「ノコトラジオ」のメインパーソナリティとして活躍中。主な出演歴は石川テレビ『石川さん情報Live リフレッシュ』福井テレビ『おかえりなさ～い』『シネマニアプラス』『おかサタcafe』など。
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトを順次立ち上げております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
ベストワンクルーズ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
