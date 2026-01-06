ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」の群馬県のショップ「新鮮ぐんまみのり館」では、「お年玉抽選付き新年初売りキャンペーン」を開催します。

当キャンペーンでは、約100品の対象商品を「３～５％引き」で購入することができ、さらに、購入者の中から抽選で「お年玉クーポン」をプレゼントします。

群馬県が誇る、ブランド肉や、こんにゃく、うどんなど、幅広いジャンルの商品を対象商品として取り揃えています。



ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c3201/



【キャンペーン概要】

１．キャンペーン名：お年玉抽選つき新年初売りキャンペーン

２．キャンペーン期間：令和８年１月７日（水）11：00から令和８年１月３１日（土）まで

３．キャンペーン内容：

①期間中、対象商品を通常販売価格より３～５％引きでご購入いただけます。

②期間中、対象商品をご購入のJAタウン登録会員の中から抽選で計８名様に「新鮮ぐんまみのり館」商品ご購入時に使用可能なお年玉クーポン（割引クーポン）をプレゼントします。

・2,026円分割引クーポン：３名様

・800円分割引クーポン ：５名様

４．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005878/









５．おすすめ商品

○群馬のうまいレトルトシリーズ６点セット

群馬の豊かな自然が育んだブランド肉「上州牛」と「上州麦豚」を贅沢に使用したレトルトシリーズです。

芳醇な旨みの上州牛カレー、まろやかなコクが広がる上州麦豚カレー、スパイス香る上州麦豚キーマカレー、肉の旨みを生かした上州麦豚ミートソース、ご飯がすすむ上州麦豚めし、全５種・６パックのセットです。

ご自宅にいながら本格的な味わいをお楽しみいただけます。

商品内容

・上州牛カレー 180g×２

・上州麦豚カレー 180g×１

・上州麦豚キーマカレー 180g×１

・上州麦豚ミートソース 145g×１

・上州麦豚めし 180g×１

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3201-syokuniku012/









○三喜卵太郎のたまご ４種類４８個入

群馬県高崎市にあるたまご専門店「三喜卵太郎」の４種類の卵が一度に味わえるギフトセットです。

白卵・赤卵それぞれの個性を楽しめる、卵好きにはたまらないラインナップです。

商品内容（各６個入×２パック）

・もちはだ卵（白卵）：黄身にコクがあるシンプルな定番たまご

・ちゃめっけ卵（赤卵）：白身と黄身のバランスが絶妙

・黄味の郷（白卵）：黄身の盛り上がりと色がこだわり

・こだわり雅味（赤卵）：濃厚な甘みがあり黄身がオレンジ色

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3201-rantaro01/









○鶏だしカレーつけうどん２種詰め合わせ（カレーつゆ付き）花山うどん

良質な小麦産地である群馬県館林市に本店を構える、創業120年の老舗「花山うどん」

やや細めに仕上げた、もっちり感としなやかなコシが特徴の定番商品「花山うどん」、ご当地うどん日本一を決める大会「U-１グランプリ」）で３年連続優勝に輝いた、茹で上がり幅５センチの幅広麺「鬼ひも川うどん」を、鶏肉と野菜の旨み・上品な出汁が香るカレーつゆでお召し上がりください。

商品内容

・花山うどん ９０g×２

・鬼ひも川うどん ９０g×２

・カレーつゆ 180g×４

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3201-hanayamaudon06/









【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。

「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

