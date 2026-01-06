自分と大切な人に選びたい、日本の確かな食

一般財団法人 雑賀技術研究所

一般財団法人 雑賀技術研究所（所在地：和歌山市、理事長：雜賀慶二）は、「2026年 食の３重丸認定製品」を発表いたしました。

本年は、新たに 8社・30製品 が加わるとともに、すでに認定を受けている企業からも 11社・28製品 を新たに認定し、全国 106社・363製品 が「食の３重丸」認定製品として揃いました。

長年親しまれてきた定番製品に加え、原料や製法にこだわった新たな食品も加わり、カテゴリーにとらわれない、多彩なラインナップが揃いました。

情報があふれる時代に、「安心できる食品」を選ぶために

さまざまな情報が飛び交い、膨大な量の商品が並ぶ現代において、生活者が「本当に安心できる良質な食品」を見極めることは、決して容易ではありません。

「食の３重丸」は、こうした時代背景の中で、主原料が日本産であることを前提に、原材料や製造工程に真摯に向き合い、手間ひまを惜しまずにものづくりを行う信頼できる生産者・製造者による国産食品を、第三者の立場から厳正に審査・認定し、生活者に推奨する取り組みです。

認定にあたっては、原材料・製造工程の確認に加え、残留農薬検査・放射能検査などの理化学検査、専門家による食味審査を実施。

さらに、認定後も市販品の抜き取り検査や製造現場への抜き打ち検査を随時行い、認定基準の維持と信頼性の向上に継続して取り組んでいます。

国産品を選ぶことが、日本の食の未来につながる

誰から、何を買うのか。

生産の背景が見え、つくり手の姿勢に共感できる食品を選ぶことや、生活者が国産食品を選び、日々の食卓で消費することは、日本の食料自給率の向上にもつながります。

信頼できる「食」を見分けるための目印として

「食の３重丸」は、日本産の原材料にこだわり、安全性や品質において独自の厳格な基準を満たした食品のみを認定する制度です。

残留農薬、食品添加物、放射能リスクなどに関する検査・確認を行い、基準をクリアした製品だけが認定され、“消費者が安心して選べる”信頼の目印となっています。

また、日本の食料自給率の向上と、認定製品の認知・普及を目的に、「食の３重丸」は、生産者と消費者をつなぐ架け橋として活動しています。

詳しくは、食の３重丸公式WEBサイト(https://s3jumaru.jp/)をご覧ください。

2026年認定製品カタログを無料で配布しています。

カタログ冊子をご希望の方は応募フォーム(https://s3jumaru.jp/request-catalog.php)からご請求ください。

デジタルカタログ(https://my.ebook5.net/s_3jumaru/2026/)もご覧いただけます。

※食の３重丸では認定製品の販売はしておりません。

詳しい審査基準については、こちら(https://s3jumaru.jp/aboutus/examination.html)をご覧ください

主催 一般財団法人 雑賀技術研究所について

日本の食を改善するために、米の中から石を取り除く機械や無洗米や金芽米を製造する特殊な精米機器の技術開発を手がけてきた雜賀慶二が設立した非営利団体です。

「技術を通じて社会の利益と発展に貢献する」を企業理念とし、和歌山市で60年以上続く【技術】研究所です。

大切にしているのは、

「誰かのマネではなく、知恵や工夫を加え、自ら新しいものをつくりだすこと」

農業・工業・食品などの広いフィールドで、新たな技術の開発、実用化した製品の製造販売を行っています。

また、安心できる豊かな未来につなげるため、子どもたちに科学のおもしろさ、楽しさを伝えながら創造性を育む活動や、食にまつわる不安の解消と食料自給率の向上を目指して安全で良質な日本産の食品を広める活動にも参加しています。

SAIKAは大きな組織ではありませんが「世の中をしあわせにすること」を目指して活動しています。

会社情報

名称：一般財団法人 雑賀技術研究所

本社所在地：和歌山県和歌山市黒田2丁目1番20号

理事長：雜賀 慶二

設立：昭和38年4月

一般財団移行：平成24年10月1日

HP：https://saika.or.jp/corporate/