2025年度グッドデザイン賞受賞！賑わいと伝統が調和する都会のオアシス・西早稲田エリアに、トーシンパートナーズの最新物件「ZOOM西早稲田」が誕生

株式会社トーシンパートナーズ

「不動産の新たな価値を創造し、 一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」をミッションに掲げ、投資用不動産の企画・開発・販売・管理を手掛ける株式会社トーシンパートナーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）は、2026年1月6日（火）、マンションブランド「ZOOM」シリーズの最新物件「ZOOM西早稲田」の販売を開始いたしました。

▼ 「ZOOM西早稲田」紹介ページ：https://www.zoomrent.jp/rent/zoom%e8%a5%bf%e6%97%a9%e7%a8%b2%e7%94%b0/

▼ 「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://tohshinpartners.com/zoom/

▼ 「ZOOM」ブランドサイト：https://www.zoombrand.tokyo/

※完成予想図のため、実際のものとは多少異なる場合があります

■静と動が織りなす都会の聖域に佇むマンション

4つの路線が行き交う利便性と文教地区としての格式が息づく街、西早稲田。賑わいと伝統が調和する都心の懐にありながらも、緑豊かな2つの寺社が隣接するこの地は、都会に生まれたオアシスのように清澄な空気が漂っています。いくつもの魅力に彩られ、憩いに包まれた都会の聖域に「ZOOM西早稲田」が新たに誕生しました。

■多数の路線を駆使し都内を網羅する充実のアクセス力

「ZOOM西早稲田」は、東京メトロ副都心線「西早稲田」駅まで徒歩4分、JR山手線「高田馬場」駅まで徒歩8分、東京メトロ東西線「高田馬場」駅まで徒歩9分、西武新宿線「高田馬場」駅まで徒歩9分の好ロケーション。多数の路線を利用できるため、池袋駅、渋谷駅、新宿駅、上野駅などへ直通でアクセス可能。都内を網羅する充実のアクセス力が魅力です。

■12年連続で「グッドデザイン賞」を受賞、世界的な建築賞も多数受賞

隣接する豊かな緑を取り込み、憩いと開放感を紡ぐため、建物を切通しのように分断し、エントランスから神社の緑へと続く大きな吹き抜けを設けました。その吹き抜けを囲むステージのような広い踊り場を持つ階段から見える緑が、都会の喧噪を忘れさせてくれます。

壁式構造により柱のない室内や、1.5層分の天井高を確保した住戸などを用意することで、色とりどりの暮らしを実現できる住まいとなっています。さらに、各住戸にはデスクスペースを設けました。1階には共用部としてのワークスペースを設えているため、建物全体を自宅のように利用できるフレキシブルな住まいを描き出しています。

「ZOOM」シリーズは、「SAFETY（安全で、安心する）」「SENSE（センスが刺激される）」「PRACTICAL（実用的で使いやすい）」という3つの価値を追求しています。いつの時代でも愛される普遍的な美しさを目指したデザインへの評価は高く、世界的な名誉ある建築賞をいくつも受賞しています。また、「Gマーク」のシンボルで知られる総合的なデザイン評価・推奨の仕組みである「グッドデザイン賞」を、2014年度より12年連続・計20棟で受賞。今回販売を開始する「ZOOM西早稲田」も2025年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。

今後も当社は、「将来価値」で選ぶ不動産投資ブランド「LENZ」を通じて、高品質で安心して長く保有できる不動産を提供してまいります。

■トーシンパートナーズ「ZOOM西早稲田」物件概要

名称：ZOOM西早稲田

所在地：東京都新宿区高田馬場一丁目116番6（地番）

交通：

東京メトロ副都心線「西早稲田」駅 徒歩4分

JR山手線「高田馬場」駅 徒歩8分

東京メトロ東西線「高田馬場」駅 徒歩9分

※出口「7」（6：00～終電）徒歩6分

西武新宿線「高田馬場」駅 徒歩9分

※戸山口（7：00～22：00）徒歩8分

敷地面積：789.11平方メートル （実測・道路後退部分含む）

建築面積：484.38平方メートル

建築延床面積：1479.32平方メートル

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上4階建

総戸数：39戸＋1戸（管理室）

販売戸数：39戸

専有面積：26.115平方メートル ～31.091平方メートル

間取り：ステューディオ・1DK・1LDK

バルコニー面積：2.23平方メートル ～5.86平方メートル

■トーシンパートナーズ関連サイトURL

▼ トーシンパートナーズ「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://tohshinpartners.com/zoom/

▼ トーシンパートナーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TOHSHINPARTNERS

▼ トーシンパートナーズ公式Facebookページ：https://www.facebook.com/tohshinpartners

▼ 将来価値で選ぶ不動産投資LENZ（レンズ）：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

【株式会社トーシンパートナーズについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：1989年2月

電話番号：0422-21-1040（代表）

URL：https://www.tohshin.co.jp/

事業内容：マンションの企画・開発・販売、不動産の売買・仲介事業、不動産の賃貸事業

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズホールディングス

担当者名：上杉

TEL：0422-68-9191