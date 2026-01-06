サントリーホール開館40周年 特別パスポート「プレミアム40」2月1日応募受付開始

公益財団法人サントリー芸術財団サントリーホール

2026年、サントリーホールは開館40周年を迎えます。ご愛顧いただいたお客様への感謝の気持ちを込めて、豪華で多彩な公演をお楽しみいただく、特別パスポート「プレミアム40」をご用意しました。年間を通じて、サントリーホールの主催公演をはじめとするラインナップをご堪能いただけます。全14公演ドリンクチケット付き、特別イベントなども予定しています。2026年をサントリーホールで音楽を心ゆくまで楽しむ特別な年にしませんか？多くのご応募をお待ちしております。

◆応募詳細ページはこちら

https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/news_topics/detail/136234.html



販売数：20席（1名様または1組2名様としてご応募いただけます）

料金：44万円（税込）

公演数：全14公演

対象公演一覧はこちら（チラシPDFが開きます）(https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/articles/upload/20251223_nt_premium40_flyer.pdf)



対象：サントリーホール・メンバーズ・クラブWEB会員

（会員登録は入会金・年会費無料、入会はこちら(https://suntoryhall.pia.jp/)）

当選発表：当選の場合のみ2月17日（火）サントリーホール・メンバーズ・クラブよりメールにてご連絡いたします。

応募期間：2026年2月1日(日)～2月12日(木)

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

※重複応募、記入不備がある場合は無効となります。

※お支払いは振込のみ。

※応募に際して個人情報のほか、「サントリーホールとの思い出」（最大800字まで入力可能）をご入力いただきます。

本企画に関するお問い合わせ：

サントリーホールチケットセンター 0570-55-0017 （10:00～18:00、休館日除く）



【必ずご確認の上ご応募ください】

・公演内容、企画内容に変更が生じる場合がございます。

・S席相当以上をご用意いたします。席番の指定はできません。

・就学前のお子様はご応募、ご来場いただけません。

・転売目的でのお申込みはお断りいたします。

・ご利用は当選者ご本人に限ります。（家族、友人等への譲渡不可）

・応募多数の場合は抽選とさせていただきます。当選の場合のみ、2/17(火)サントリーホール・メンバーズ・クラブよりメールにてご連絡いたします。

・お支払いは振込みのみ。期日までにご入金が確認できない場合は当選を無効とさせていただきます。

・ご当選後、複数日程ある公演は第1～3希望までお伺いいたします。

・公演中止の場合のみ、当該公演のチケット料金を払い戻します。

・ご記入いただいた個人情報は、お申込みと当選に関する連絡にのみ利用させていただきます。公演終了後に全ての個人情報は速やかには廃棄いたします。

チラシ表面チラシ裏面