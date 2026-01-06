【即時対応を支援】「1.Talk AI Agent」が問い合わせ対応の最大 80% を自動化。医療現場の負担を軽減し、患者対応の質向上へ

アリピン株式会社

診療開始前から LINE 公式アカウントに通知が積み上がり、ピーク時には電話・受付・LINE対応が同時進行。同じ質問への返信に追われる状態は、スタッフの負荷を高めるだけでなく、返信待ちによる予約機会の損失にもつながりかねません。

一方で、医療機関では汎用 AI の活用に慎重な声も多くあります。その背景にあるのは、医療現場特有の「情報の正確性」と「プライバシー保護」への厳格な要件です。誤情報の提示（ いわゆるハルシネーション ）は許容されず、患者データは確実に保護される必要があります。

医療 DX 支援を行う AlleyPin は、この課題に対応するクリニック向け 医療特化型 AI アシスタント「1.Talk AI Agent」を正式リリースしました。実証段階では、予約・来院案内などの定型問い合わせ対応を最大 80% まで自動化。スタッフの事務負担を軽減し、患者さまへのケアに時間を戻す運用を支援します。

「1.Talk AI Agent」が目指すのは、“賢さ”だけでなく“安全に使える自動化”

医療現場で AI が「新しい戦力」となるためには、利便性に加えて、根拠・統制・安全性が欠かせません。「1.Talk AI Agent」は、以下の設計思想で、運用現場での使いやすさとコンプライアンスを両立します。

1. RAG により、根拠に基づく回答へ

汎用 AI にありがちな推測回答を避けるため、RAG（検索拡張生成）を採用。回答はクリニック専用の知識データベースを参照して生成し、案内品質の安定化を図ります。

2. セキュリティとデータ保護を前提に設計

「1.Talk AI Agent」は Google Cloud 上で稼働し、データ保管要件（ Data Residency ）を考慮した運用に対応。さらに国際的な医療データ保護基準である HIPAA に準拠し、通信・保存の暗号化など、多層的な対策を講じています。

3. AI 任せきりにしない、ハイブリッド運用

AI はスタッフの代替ではなく、業務負荷の平準化を支える役割です。既存の LINE 公式アカウントに統合でき、必要に応じて AI 対応の ON / OFF や、有人対応への切り替えを行える設計としています。

4. 診断行為に踏み込まない統制（医療リスクの回避）

予約・アクセス案内などの業務領域に特化し、診断や病状判断に該当する依頼には踏み込まない制御を実装。患者さまから医療判断を求められた場合は、案内の範囲を適切に調整し、受診案内と免責提示へ誘導します。

5. クリニックの“らしさ”を反映できる応対トーン

自動化＝機械的、にならないよう、応対の口調や表現を、「丁寧」「親しみやすい」「簡潔」などの方針に合わせて調整可能。スタッフが対応しているような一貫したコミュニケーションを支援します。

6. 不要な会話を抑え、対応リソースを守る

お問い合せ意図の判断により、業務導線から外れた会話や悪意ある干渉を抑制。

現場の負担になりやすい“無効な対話”を最小化し、必要な問い合わせ対応に集中できる環境を整えます。

導入の本質は「 AI の追加」ではなく、運用設計のアップデート

私たちが導入支援を通じて実感しているのは、成功の鍵はツールそのものではなく、運用設計にあるということです。AlleyPin は、「AI 導入とは、ソフトを増やすことではなく、業務プロセスと役割を再設計すること」だと考えています。

「1.Talk AI Agent」は、クリニックが整備した知識ベースをもとに“院内の案内品質”を標準化しつつ、AI が判断しきれないケースでは有人対応へつなぐ、Human Feedback Loop（人によるフィードバック循環）を前提に設計されています。これにより、現場の統制と安全性を担保しながら、AI と人が補完し合う運用を実現します。

AI 活用を成功に導く 7 つの観点

『 2025 産業 AI 化大調査 』で提唱された観点を参照しつつ、AlleyPin の支援知見を統合して、クリニック向けに以下の 7 項目を整理しました。導入前のチェックリストとして活用できます。

- データ（ Data ）： 案内・FAQ などの知識が整備されているか- 計算基盤（ Computing ）： 安定運用できるクラウド基盤があるか- モデル（ Model ）： 文脈理解に強い AI モデルを選べているか- ガバナンス（ Governance ）： 誤回答・逸脱を抑止する仕組みがあるか- イノベーション（ Innovation ）： 新しい体験設計に取り組む意思があるか- レジリエンス（ Resilience ）： 試行錯誤を許容する組織文化があるか- 人材（ Talent ）： AI と協働するための運用理解があるか

導入にあたりクリニック側で重要なのは、まず知識（データ）の整理です。

計算基盤・モデル選定・ガバナンスといった技術面は、AlleyPinが「1.Talk AI Agent」を通じて提供し、現場が運用に集中できる状態を支援します。

目指すのは“三方よし”の医療体験



院長・経営者にとっては、24 時間の問い合わせ対応を支える仕組みとして、機会損失の低減と予約導線の強化に。現場スタッフにとっては、定型対応の負荷が減ることで、患者対応や院内オペレーションなど“人が担うべき業務”へ時間を再配分できます。そして最終的に、患者さまにとっては、電話の保留や返信待ちのストレスが減り、必要な情報に素早くアクセスできる体験につながります。

「効率化はテクノロジーで。安心感は人のケアで。」

AlleyPinは、医療現場で無理なく続く AI 活用を支援します。

先行体験プログラムについて

「1.Talk AI Agent」は現在、先行体験プログラムを提供中です。導入要件や運用イメージ、既存の LINE 公式アカウントとの統合方法について、AlleyPin チームがご案内します。ご関心のある医療機関さまは、お気軽にお問い合わせください。

