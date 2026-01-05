GOファンド株式会社、堤 泰広（元T&Dアセットマネジメント株式会社 執行役員）が参画

GOファンド株式会社

投資運用業を展開するGOファンド株式会社(本社| 東京都中央区、代表取締役田沼豪)では、2026年1月1日（木）付で、堤 泰広（つつみ やすひろ）が執行役員として新たに就任したことをお知らせいたします。

●執行役員就任の背景・目的

堤氏は、証券会社・資産運用会社・投資銀行・ウェルスマネジメント領域において約40年にわたり、営業戦略立案、組織マネジメント、新規事業立ち上げ、富裕層・機関投資家向けソリューション提案など多岐にわたる業務を牽引してきました。また、そのうちの約30年は、ファンドビジネスに従事し、投資残高の積み上げにおいて確かな実績を残しています。

当社は、堤氏の豊富な知見と金融業界における強固なリレーションを活かし、サービス価値の向上および中長期的な事業成長を一層加速して参ります。

●堤 泰広 | 執行役員就任コメント

このたびGOファンド株式会社に参画し、これまでの経験を活かしながら新たな挑戦に取り組めることを大変光栄に思います。金融・資産運用業界は大きな変革期を迎えていますが、お客さまにとって真に価値あるサービスを提供し続けるため、GOファンドのスキーム・運用実績・ファンドマネージャーについてご理解いただけるよう全力で取り組んでまいります。

●堤 泰広（つつみ やすひろ） | プロフィール・経歴

1985年、和光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）に入社。管理職として営業組織のマネジメントを経験後、系列の投資信託会社にてファンドマネージャーとして株式・債券運用に従事。その後、三菱UFJアセットマネジメント株式会社では証券マーケティング部長、BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社では営業本部長、T&Dアセットマネジメント株式会社においては執行役員投信部門本部長を歴任。大手証券会社・メガバンク・地方銀行を中心に、多数の金融機関との取引関係構築を主導しました。

また、株式会社ジャパンインベストメントアドバイザーでは、航空機・船舶・コンテナ等のオペレーティングリース事業を中心とした新規事業立ち上げおよび上場を経験。金融機関・税理士法人とのビジネスマッチングを通じ、投資実績を構築。

直近では、ウェルスマネジメント領域において、富裕層・超富裕層向け投資ファンド提案、事業承継、M&A、IPO支援など、高度なソリューションビジネスに従事し、現在に至ります。

【主な経歴】

1985年4月 ｜ 和光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社

1995年6月 ｜ 新和光投信委託株式会社（現：アセットマネジメントOne）出向、ファンドマネージャー

2005年10月 ｜ 三菱UFJ投信株式会社（現：三菱UFJアセットマネジメント株式会社）証券マーケティング部長

2006年3月 ｜ ABN・AMRO証券投資顧問株式会社（現：BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社）営業本部長

2008年6月 ｜ T&Dアセットマネジメント株式会社 執行役員投信部門本部長 兼 投信営業部長

2012年3月 ｜ 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 第一営業部長 兼 JPリースプロダクツ＆サービシイズ（株）第一営業部長

2025年9月 ｜HiJoJo Partners株式会社 ウェルスマネジメント部 Executive Director

●GOファンド株式会社 | 新体制

[表: https://prtimes.jp/data/corp/66664/table/46_1_090c60aac96ff832af10927754fb9582.jpg?v=202601060522 ]

●資産運用サービス『GOファンド』について

「GOファンド」は、年率15％（※1）のリターンを目指す、少額から投資できるヘッジファンドです。

トランプ政権によってマーケットが荒れる中、2025年の年初来リターンは+43.1％（※2）となっております（報酬控除前、2025年11月末時点）。

また、口座開設数は3,100口座を超え、預かり資産は100億円超と順調に推移しています。

※1：2001年1月から2020年5月までのGOファンド投資戦略を用いたパフォーマンスシミュレーションと2020年6月より運用している私募ファンドの実際のパフォーマンスを使用して算出した期待リターンとリスク水準に基づき算出した目標利回りであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、運用報酬や取引にかかる費用を考慮して計算しており、税金は計算に含まれていません。

※2：リターンの詳細については2025年11月度の運用レポート(https://gofund.co.jp/report/report-202511.pdf)をご確認ください。

お取引にあたっての手数料等やリスクについては以下の「金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項(https://gofund.co.jp/pdf/ryuijiko_q.pdf)」をご確認ください。

GOファンド株式会社

〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町8番1号 FinGATE TERRACE 6F

登録番号：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3300号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

Mail：support@gofund.co.jp

Web：https://gofund.co.jp