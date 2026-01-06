新しい一年のはじまりを幻想的に彩る「ニューイヤーランタン夜市2026」静岡市・駿府城公園で今週末開催
【ランタン夜市と WONDERFUL AFTER HOLIDAY】は、当初開催を予定しておりました【Wonderful Christmas と ランタンナイト】のランタンチケットの振替対象イベントとなります。
2025年12月19日・20日・21日にご購入済みで未使用のチケットは、そのまま本イベントにてご利用いただけます。チケットの再購入は不要です。
株式会社nonii（所在地：静岡市、代表取締役：片寄裕介）は、2026年1月9日（金）～11日（日）の3日間、駿府城公園 東御門前広場にて「ランタン夜市と WONDERFUL AFTER HOLIDAY」を開催いたします。本イベントは、ランタンを打ち上げない方も楽しめる、冬（新年×雪×白）のイベントです。
幻想的なランタンの光が夜を締めくくるフィナーレを軸に、冬ならではの高揚感やぬくもり、やさしいあたたかさ、雪の演出を織り交ぜながら、新年だからこそ味わえる特別な時間をお届けします。
当日はランタンの打ち上げに加え、約30店舗が並ぶマーケットや、お米農家さんによる餅つき大会、焚き火で楽しむマシュマロ体験など、家族みんなで楽しめるコンテンツをご用意しています。
ランタン打ち上げチケット購入について
新年の始まりをランタンの光とともに祝う、特別なひとときを。
家族や友人、大切な人とぜひご参加ください。
【ランタン夜市と WONDERFUL AFTER HOLIDAYランタンチケット】
ランタン打ち上げは、1基につき最大4名までご参加いただけます。
チケットは以下の方法でご購入ください。
■ 事前購入
料金：6,480円（税込）
購入期限：各日前日の23:59まで
■ 当日購入
料金：7,500円（税込）
購入期限：各日打ち上げ15分前の19:15まで
※残数がある場合のみ、受付にて販売いたします。
チケットはPass Marketにて販売中です。
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02xxfam4ubw41.html
ランタン打ち上げは、フリーアナウンサー・鳥越佳那さんがナビゲート。特別な瞬間を、やさしい声で包み込みます。
17:30 受付開始
18:45～19:30 プロローグ
19:30～20:00 ランタン打ち上げ
ランタンには「空へ放つことで厄災や不運が消えていく」という言い伝えもあります。
願いを込めたランタンの光が心を清め、新しい年を前向きな気持ちで迎えるきっかけとなるでしょう。
開催概要
イベント概要イベント名称
ランタン夜市と WONDERFUL AFTER HOLIDAY
入場料
無料
開催期間
2026年1月9日（金）～11日（日）
14:00～20:00
［ランタン打ち上げ 19:30］
※ランタン打ち上げは雨天時中止となります。
会場
駿府城公園 東御門前広場／沿道
（静岡県静岡市葵区駿府城公園1-1）
マーケット営業時間
全日 14:00～20:00
アクセス
JR静岡駅より徒歩約15分
イベント内容
・ランタン夜市（約30店舗規模のマーケット）
・ランタン体験
・餅つき大会 ほか
https://www.instagram.com/xmas_shizuoka
公式ホームページ
https://xmas-shizuoka.jp/