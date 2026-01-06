新しい一年のはじまりを幻想的に彩る「ニューイヤーランタン夜市2026」静岡市・駿府城公園で今週末開催

写真拡大 (全10枚)

株式会社nonii




【ランタン夜市と WONDERFUL AFTER HOLIDAY】は、当初開催を予定しておりました【Wonderful Christmas と ランタンナイト】のランタンチケットの振替対象イベントとなります。


2025年12月19日・20日・21日にご購入済みで未使用のチケットは、そのまま本イベントにてご利用いただけます。チケットの再購入は不要です。



株式会社nonii（所在地：静岡市、代表取締役：片寄裕介）は、2026年1月9日（金）～11日（日）の3日間、駿府城公園 東御門前広場にて「ランタン夜市と WONDERFUL AFTER HOLIDAY」を開催いたします。本イベントは、ランタンを打ち上げない方も楽しめる、冬（新年×雪×白）のイベントです。


幻想的なランタンの光が夜を締めくくるフィナーレを軸に、冬ならではの高揚感やぬくもり、やさしいあたたかさ、雪の演出を織り交ぜながら、新年だからこそ味わえる特別な時間をお届けします。


当日はランタンの打ち上げに加え、約30店舗が並ぶマーケットや、お米農家さんによる餅つき大会、焚き火で楽しむマシュマロ体験など、家族みんなで楽しめるコンテンツをご用意しています。







ランタン打ち上げチケット購入について




新年の始まりをランタンの光とともに祝う、特別なひとときを。


家族や友人、大切な人とぜひご参加ください。


【ランタン夜市と WONDERFUL AFTER HOLIDAYランタンチケット】


ランタン打ち上げは、1基につき最大4名までご参加いただけます。


チケットは以下の方法でご購入ください。



■ 事前購入


料金：6,480円（税込）


購入期限：各日前日の23:59まで



■ 当日購入


料金：7,500円（税込）


購入期限：各日打ち上げ15分前の19:15まで


※残数がある場合のみ、受付にて販売いたします。



チケットはPass Marketにて販売中です。


https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02xxfam4ubw41.html



ランタン打ち上げは、フリーアナウンサー・鳥越佳那さんがナビゲート。特別な瞬間を、やさしい声で包み込みます。



17:30 受付開始
18:45～19:30 プロローグ
19:30～20:00 ランタン打ち上げ





ランタンには「空へ放つことで厄災や不運が消えていく」という言い伝えもあります。


願いを込めたランタンの光が心を清め、新しい年を前向きな気持ちで迎えるきっかけとなるでしょう。





開催概要



イベント概要

イベント名称

ランタン夜市と WONDERFUL AFTER HOLIDAY



入場料


無料



開催期間


2026年1月9日（金）～11日（日）


14:00～20:00


［ランタン打ち上げ 19:30］


※ランタン打ち上げは雨天時中止となります。



会場


駿府城公園 東御門前広場／沿道


（静岡県静岡市葵区駿府城公園1-1）



マーケット営業時間


全日 14:00～20:00



アクセス


JR静岡駅より徒歩約15分



イベント内容


・ランタン夜市（約30店舗規模のマーケット）


・ランタン体験


・餅つき大会 ほか



Instagram


https://www.instagram.com/xmas_shizuoka



公式ホームページ


https://xmas-shizuoka.jp/