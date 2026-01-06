「どこに相談すればいいか分からない」をなくす

エイトカラーズ合同会社

エイトカラーズ合同会社（本社：愛知県名古屋市、代表：増田雄太）は、2026年1月より、名古屋市を中心に相談支援事業を本格運用します。2025年3月に事業所を開設し、準備期間を経ての始動です。2020年10月から母子支援を中心とした訪問看護に取り組んできた現場経験を活かし、医療と福祉の「制度の隙間」に落ちる家庭をなくすことを目指します。

看護師が関わっても、生活は変わらなかった

精神科訪問看護の現場で、ある親子を担当していました。

母親には精神疾患があり、子どもを懸命に育てています。しかし、家の中は常に散らかり、ペットの世話も行き届かない。訪問看護師が片付けを手伝っても、翌日には元の状態に戻ってしまう。

子どもの3ヶ月健診や1歳半健診の準備、母親自身の通院準備、日々の食事--。週に数回、1時間程度の訪問看護だけでは、到底カバーしきれない現実がありました。

「ヘルパーさんが来てくれたら」「誰かが制度を整理してくれたら」

何度もそう思いました。しかし、ヘルパーなどの利用を提案しても、「相談支援専門員など新しい人に会うのが嫌」と言われることが少なくありません。「エイトカラーズでできるなら使いたい」--そんな声に、これまで応えることができませんでした。

「制度の隙間」に気づける相談窓口を

母子支援の現場では、医療だけで解決できない課題が山積しています。

訪問看護は医療保険のサービスです。一方、掃除や料理といった生活支援を担う居宅介護は障害福祉サービス。制度が違えば窓口も違い、情報も届きにくい。

相談支援事業は、この「制度の隙間」を埋める役割を担います。

本人や家族の話を聞き、必要な福祉サービスを一緒に探し、申請を手伝い、関係機関と連携する。医療と福祉、両方の視点を持って、「どこに相談すればいいか分からない」という状態をなくしていく。

エイトカラーズは、訪問看護で培った母子支援の知見を活かし、この相談支援を本格的に始めます。

将来的には居宅介護事業も視野に

相談支援だけでは、実際の生活は変わりません。

今後は、居宅介護事業（障害福祉サービスによるヘルパー派遣）の立ち上げも視野に入れ、相談から実際の生活支援まで一貫して届けられる体制を目指します。その基盤づくりとして、医療・福祉分野で共に取り組む人材の採用も開始しています。

事業概要

相談支援事業所開設：2025年3月（準備期間を経て2026年1月本格運用）

対象エリア：名古屋市およびその周辺地域

採用予定：5名程度（相談支援員、ヘルパー等）

今後の展開：居宅介護事業の開始を準備中

代表コメント

「片付けても翌日には元通り。看護師として関わりながら、生活を変えられないもどかしさを何度も経験しました。医療だけでは届かない。でも、どこに相談すればいいか分からない--そんな親子をなくしたい。相談支援は、その第一歩です。」

エイトカラーズ合同会社 代表 増田雄太

会社概要

会社名：エイトカラーズ合同会社

設立：2019年3月

事業内容：訪問看護、相談支援事業

所在地：愛知県名古屋市天白区平針3-2211大林ビル２A

URL：https://eightcolors.co.jp/

