シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：期間限定イベント「聖魔の祭典」の開始！新キャラ「スーパーゼウス」、「ヤマト爆神」が登場中！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて2025年ボスチャレンジ「聖魔の祭典」が2026年1月6日に追加されたことをお知らせいたします。また併せて「ドロップアップキャンペーン第3弾」の開始、「お正月限定特別ピックアップガチャ」等を開始いたしました。

◆2025年ボスチャレンジ「聖魔の祭典」について

2026/1/6(火) メンテナンス後より、「聖魔の祭典」を開始いたしました。

昨年（2025年12月中旬まで）のイベントで登場したボスが再び登場！

2日おきに登場するボスを倒し、シャインスターやアイテムボックスなどの報酬を獲得しよう。

開催期間

2026/1/6(火) メンテナンス後 ～ 2026/1/20(火) 13:59

※2026/1/6(火) 14:00時点ではH-1とH-2のみ解放されております

◆「お正月限定特別ピックアップガチャ」の開始！

2026/1/6(火) メンテナンス後より、黒以外の属性で、全プレイヤーの中でも、特に使用率の高いキャラをピックアップした「お正月限定特別ピックアップガチャ」を開始いたしました。



排出する☆3キャラの中でピックアップしたキャラが排出しやすく、また100連目を回すと、溜まった交換ポイントでピックアップした☆3キャラを選択（獲得）できますので、すでに持っている方でも、奥義覚醒させたい☆3キャラを入手できるチャンスです！

ガチャを引くためには「お正月限定10連ガチャチケット」が必要で、

「ジェムショップ」にて10回限定で、ジェム1,500個で購入できます。

◆「激昂の次神子とサバイブラスト剣ガチャ」開催中！

新たな☆3キャラクター「[至高なる戦士]スーパーゼウス」「[爆神]ヤマト爆神」が登場中！

「[至高なる戦士]スーパーゼウス」はゲームだけのオリジナルキャラクターで、奥義を2つとエース編成に対応したスキルを持っており、「[爆神]ヤマト爆神」は、新たな効果を持っております。

・[至高なる戦士]スーパーゼウス

・[爆神]ヤマト爆神

については、期間限定で排出確率がUPします。

新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター

開催期間

～ 2026/1/17(土) 13:59

・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください

・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

・キャラクターの提供割合は均一ではございません

・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます

「スーパーゼウス」は強力な奥義2つ持ち！

「ヤマト爆神」の新効果について

◆期間限定イベント「義憤衝天 スーパーゼウス」について

期間限定イベント「義憤衝天 スーパーゼウス」が開催中です。

本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

◆あらすじ

不思議な力で再び若き姿となり、

異世界を訪れたスーパーゼウス。

ブラックゼウスを救うため、

怪奇インカとの邂逅を経て、

最強の力を獲得するのだった。

開催期間

～ 2026/1/17(土) 13:59

「正義の鉄槌コイン」交換可能期間

～ 2026/1/24(土) 13:59

「スターコイン」交換可能期間

～ 2026/1/24(土) 13:59

☆1キャラ「【異天使】フラダンクィーン」

◆ダメージチャレンジイベント「煌めく美貌 大胆不敵舞踊・アン寅ネット」開催中！

赤属性の「アン寅ネット」と戦うダメージチャレンジクエストを開催しています。

100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。

また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。

また専用の称号や、200万Ptのダメージ到達でURシール「[新界王]アン寅ネット」を獲得できますので、ぜひご参加ください！

開催期間

～ 2026/1/13(火) 13:59

◆「ドロップアップキャンペーン第3弾」を開始！

2026/1/6(火) メンテナンス後より、メインクエストおよび回想クエストの「ハードクエスト」を対象に、シールのドロップ確率が2倍にアップするキャンペーンを開始いたしました。

■開催期間

2026/1/6(火) メンテナンス後 ～ 2026/1/13(火) 13:59

※初回報酬は本キャンペーン対象外となります

◆アプリペイにお得な新商品が登場！

アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。

期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！

◆ゲームの概要

ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。

お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！

さあビックリマンの世界へ旅立とう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。

■公式Webサイト

https://bmwc.marv.jp

■公式X (Twitter)

https://x.com/bikkuriman_wc

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC

●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/bmwc

■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション

■ゲームジャンル：シールコレクションRPG

■配信デバイス：iOS / Android

■プレイ人数：1名

■配信日：2024年４月19日

■基本無料／ガチャ／アイテム課金制

■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.

