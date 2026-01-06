シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：期間限定イベント「聖魔の祭典」の開始！新キャラ「スーパーゼウス」、「ヤマト爆神」が登場中！

写真拡大 (全18枚)

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて2025年ボスチャレンジ「聖魔の祭典」が2026年1月6日に追加されたことをお知らせいたします。また併せて「ドロップアップキャンペーン第3弾」の開始、「お正月限定特別ピックアップガチャ」等を開始いたしました。



◆2025年ボスチャレンジ「聖魔の祭典」について



2026/1/6(火) メンテナンス後より、「聖魔の祭典」を開始いたしました。


昨年（2025年12月中旬まで）のイベントで登場したボスが再び登場！



2日おきに登場するボスを倒し、シャインスターやアイテムボックスなどの報酬を獲得しよう。



開催期間


2026/1/6(火) メンテナンス後 ～ 2026/1/20(火) 13:59



※2026/1/6(火) 14:00時点ではH-1とH-2のみ解放されております




◆「お正月限定特別ピックアップガチャ」の開始！



2026/1/6(火) メンテナンス後より、黒以外の属性で、全プレイヤーの中でも、特に使用率の高いキャラをピックアップした「お正月限定特別ピックアップガチャ」を開始いたしました。



排出する☆3キャラの中でピックアップしたキャラが排出しやすく、また100連目を回すと、溜まった交換ポイントでピックアップした☆3キャラを選択（獲得）できますので、すでに持っている方でも、奥義覚醒させたい☆3キャラを入手できるチャンスです！



ガチャを引くためには「お正月限定10連ガチャチケット」が必要で、


「ジェムショップ」にて10回限定で、ジェム1,500個で購入できます。




◆「激昂の次神子とサバイブラスト剣ガチャ」開催中！



新たな☆3キャラクター「[至高なる戦士]スーパーゼウス」「[爆神]ヤマト爆神」が登場中！


「[至高なる戦士]スーパーゼウス」はゲームだけのオリジナルキャラクターで、奥義を2つとエース編成に対応したスキルを持っており、「[爆神]ヤマト爆神」は、新たな効果を持っております。



・[至高なる戦士]スーパーゼウス


・[爆神]ヤマト爆神



については、期間限定で排出確率がUPします。


新登場＆出現率アップキャラ　☆☆☆キャラクター





開催期間


～ 2026/1/17(土) 13:59



・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください


・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます


・キャラクターの提供割合は均一ではございません


・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます


「スーパーゼウス」は強力な奥義2つ持ち！



「ヤマト爆神」の新効果について




◆期間限定イベント「義憤衝天　スーパーゼウス」について



期間限定イベント「義憤衝天　スーパーゼウス」が開催中です。


本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。



◆あらすじ


不思議な力で再び若き姿となり、


異世界を訪れたスーパーゼウス。


ブラックゼウスを救うため、


怪奇インカとの邂逅を経て、


最強の力を獲得するのだった。



開催期間


～ 2026/1/17(土) 13:59



「正義の鉄槌コイン」交換可能期間


～ 2026/1/24(土) 13:59



「スターコイン」交換可能期間


～ 2026/1/24(土) 13:59





☆1キャラ「【異天使】フラダンクィーン」




◆ダメージチャレンジイベント「煌めく美貌　大胆不敵舞踊・アン寅ネット」開催中！



赤属性の「アン寅ネット」と戦うダメージチャレンジクエストを開催しています。



100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。


また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。



また専用の称号や、200万Ptのダメージ到達でURシール「[新界王]アン寅ネット」を獲得できますので、ぜひご参加ください！



開催期間


～ 2026/1/13(火) 13:59




◆「ドロップアップキャンペーン第3弾」を開始！



2026/1/6(火) メンテナンス後より、メインクエストおよび回想クエストの「ハードクエスト」を対象に、シールのドロップ確率が2倍にアップするキャンペーンを開始いたしました。



■開催期間


2026/1/6(火) メンテナンス後 ～ 2026/1/13(火) 13:59


※初回報酬は本キャンペーン対象外となります




◆アプリペイにお得な新商品が登場！



アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。


期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！




◆ゲームの概要










ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。


お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！


さあビックリマンの世界へ旅立とう！







◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。



■公式Webサイト


https://bmwc.marv.jp


■公式X (Twitter)


https://x.com/bikkuriman_wc


■公式YouTube


https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc



●App Store


https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947


●Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC



●アプリペイ公式ストア


https://app-pay.jp/app/bmwc



========================================================


■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション


■ゲームジャンル：シールコレクションRPG


■配信デバイス：iOS / Android


■プレイ人数：1名


■配信日：2024年４月19日


■基本無料／ガチャ／アイテム課金制


■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.


========================================================