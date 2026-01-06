【仙台・藤崎】東北芸術工科大学が生んだ気鋭の才能。透明の先にある偶然と必然の美しさ。「上原灯 作品展～光のカタチ～」開催のご案内

株式会社アートプリントジャパン

日常に潜む一瞬の光や感情を独自のタッチで描き出す。

オリジナルの版画技法で制作した透明な作品たちは

エポキシ樹脂が持つ流動性と、音や文字記号から得たイメージを重ね合わせています。

光の反射や影の投影による偶然の現象も作品の一部となっています。



This is a transparent work created using an original printmaking technique. The fluidity of epoxy resin is superimposed on images derived from sounds and letter symbols. The accidental phenomena of light reflection and shadow projection are also part of the expression.

現代的な視点が重なって融合したその世界観は、多くのコレクターから高い評価を得ています。

【イベント情報】

■レジンプリント技法実演＆サイン会1月17日［土］・18日［日］ 14:00～16:00

上原氏の作品は、繊細な色彩と光の描写 、 内面的な静寂]が特徴です。

本展では、本人の最新作となる作品も登場。

初めてアートを手に取る方にもおすすめの小作品まで、一堂に展示・販売いたします。

■ 作家プロフィール：上原 灯（Akari Uehara）

○略歴

1999年 栃木県出身

2021年 東北芸術工科大学 美術科版画コース 卒業

2023年 東北芸術工科大学大学院芸術文化専攻絵画領域 修了



○展示・受賞歴

2020年 第45回全国大学版画展 優秀賞 / 町田市立国際版画美術館

東北芸術工科大学卒業制作展 美術科賞

2021年 鹿沼ゆかりの版画家上原あかり展 / 鹿沼市立川上澄生美術館

第88回日本版画協会展 賞候補 / 東京都美術館

養清堂画廊 画廊選抜展 / 養清堂画廊

公益財団法人クマ財団クリエイター奨学金 第5期生

2022年 第47回全国大学版画展 優秀賞・観客賞 / 上田市立美術館

2023年 ピュシスNEXTII-版の表現者たち- / 養清堂画廊、羊画廊、鏡石鹿嶋神社参集殿、Q1 第66回CWAJ現代版画展 ロロ・ピアーナ女性アーティスト奨励賞 / 代官山ヒルサイドフォーラム2024年 上原灯 -光と色彩の版画展 / 伊勢丹新宿店本館6階アートギャラリー

上原灯 作品展 -光のカタチ- / 阪急うめだ本店10階アートアップデコ (以降全国にて巡回展) / 熊本鶴屋百貨店5階グラフィックステーション / 大丸福岡天神店6階 ART FORUM by A.P.J. / 小倉井筒屋本館7階アート＆フレーム / ジェイアール名古屋タカシマヤ9階インテリアアートギャラリー / 伊勢丹立川店6階ファーレ側モール / 仙台藤崎百貨店大町館5階アートステーション2025年 上原灯 作品展 -光のカタチ- / 高松三越本館5階アートステーション / 東京国際フォーラム フォーラム・アート・ショップ

Biography

1999 Born in Tochigi Prefecture,Japan

2021 Graduated from Tohoku University of Art & Design, Department of Fine Arts, Printmaking Course

2023 Completed the Graduate School of Art and Design, Tohoku University of Art & Design, Painting Course

Exhibitions and Awards

2020 The 45th National University Print Exhibition, Excellent Prize

2020 Tohoku University of Art & Design Graduation Exhibition, Art Department Prize

2021 Kanuma City Kawakami Sumio Art Museum, Kanuma related print artist Akari Uehara Exhibition

The 88th Exhibition of the Japan Print Association, Prize Candidate

2021 Yoseido Gallery Selected Galleries Exhibition

Adopted as the 5th student of the Creator Scholarship of the Kuma Foundation

2022 The 47th National University Print Exhibition, Excellent Prize and Audience Prize

2023 Physis NEXT II -Expressions of Edition- (Yoseido Gallery and others) Loro Piana Women Artists Encouragement Prize at the 66th CWAJ Print show

2024 Uehara Akari - Light and Color Print Exhibition (Isetan Shinjuku Main Building 6th Floor Art Gallery)

Uehara Akari Art Exhibition - Shapes of Light (Hankyu Umeda Main Building 10th Floor Art Up Deco)

(Kumamoto Tsuruya Department Store 5th Floor Graphic Station)

(Daimaru Fukuoka Tenjin Store 6th Floor ART FORUM by A.P.J.)

(Kokura Izutsuya Main Building 7th Floor Art & Frame)

(JR Nagoya Takashimaya 9th Floor Interior Art Gallery)

(Isetan Tachikawa store, 6th floor, mall on the Faret side)

(Sendai Fujisaki Department Store, Omachi building, 5th floor, Art Station)

2025(Takamatsu Mitsukoshi Main Building, 5th Floor Art Station)

(Tokyo International Forum Forum Art Shop)

