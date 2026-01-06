ベストコスメ2025受賞！モイストラボシリーズのトーンアップ下地〈ローズピンク〉がLDK the Beauty コスメ・オブ・ザ・イヤー 2025にてトーンアップ下地部門で1位を獲得

株式会社桃谷順天館

美と健康を追求して140年、桃谷順天館グループの株式会社明色化粧品（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：桃谷 誠一郎）は、雑誌「LDK the Beauty」から発表された、世界一正直な雑誌が本気で推す！「コスメ・オブ・ザ・イヤー 2025」において、モイストラボ トーンアップ下地〈ローズピンク〉がコスメ編 トーンアップ下地部門にて1位を獲得。4060個の中から選出され、仕上がりの良さからは想定がつかないコストパフォーマンスの高さに高評価をいただきました。

商品特長

モイストラボシリーズ共通の特長は「メイクしながらスキンケア」を実現した点。シリーズの累計出荷数は1,300万本を突破しました。

今回ベストコスメを受賞した「モイストラボ トーンアップ下地〈ローズピンク〉」は、毛穴・色ムラ補正を行ない肌に血色感をプラス。光を味方にし、自然なのに華やかにトーンアップします。更に、皮脂によるメイク崩れを防止し、汗・水に強いウォータープルーフタイプだから、朝から夕方までメイク直しいらず。SPF50＋・PA＋＋＋＋で紫外線対策もしっかりと叶えてくれます。

紫外線やメイク崩れが気になる春夏はもちろん、夏の日焼けによるくすみやシミが気になる秋や、乾燥が気になる冬でも大活躍。年中使える万能アイテムです。

商品情報

本品画像パッケージ画像

商品名：モイストラボ トーンアップ下地〈ローズピンク〉

容量：30g

価格：1,320円（税込）

販売場所：全国のドラッグストア・バラエティショップ・Amazon等のECサイト

LDK the Beauty 「コスメ・オブ・ザ・イヤー 2025」 受賞ポイント

自然なトーンアップを実現

白浮きしない自然なトーンアップ。ナチュラルなツヤ肌を叶え、透明感のある仕上がりに。

心地の良い塗り心地

軽いテクスチャーで伸びが良く、薄付きでしっかりと毛穴・色ムラをカバーします。

コスパ最強

高級感のある仕上がりからは想像出来ないお手頃価格で、コスパ最強の下地になっております。

●モイストラボシリーズ

モイストラボは、累計出荷数1,300万個突破した大人気シリーズ。美容液成分贅沢配合で、日中もメイクしながらなりたい肌に合わせてアイテムで選べる、スキンケア発想のベースメイクシリーズです。

●明色化粧品

株式会社明色化粧品は創業のきっかけとなった「美顔水」をはじめ、モイストラボ・DETクリア・ケアナボーテ等、歳を重ねても「一生、使い続けたい」と思っていただけるブランドを目指しております。トレンドをキャッチしたアイテムや130年以上変わらぬ処方で愛され続けるロングセラーまで「素肌の健康」を考え抜いた多彩なアイテムを展開しております。

祖母から母へ。母から子へ。世代を超え永く愛され続けるブランドとして研究・開発・提供し、歴史を築いてまいります。