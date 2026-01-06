『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より、「朝香果林」をソロ曲「Starlight」の衣装にてフィギュア化。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「プラム」より、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「B2タペストリー」付きで、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196080&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 朝香果林 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：25,300円(税込)

□発売日：2026年3月予定

□ブランド：プラム

【スケール】1/7

【サイズ】全高約230mm

【素材】PVC

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

≪あみあみ限定特典≫

・B2タペストリー

≪あみあみ限定特典≫B2タペストリー

『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より、大人っぽくて情熱的なセクシー系スクールアイドル「朝香果林」をソロ曲「Starlight」の衣装にてフィギュア化しました♪

果林さんらしさ満点の衣装は深いロイヤルブルーのグラデーションが綺麗に施され、柔らかな肌表現もセクシーな雰囲気を盛り上げています。胸元のホクロもしっかり再現！

ポージングにもこだわり、果林さんの魅力を「ぎゅっ」と凝縮した仕上がりになっています。

フィギュアになっても、クールでセクシーな果林さんをお手元でもご堪能下さい！

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

