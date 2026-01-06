【ブルガリ】ブルガリ 2026年春夏レザーグッズ コレクションから、メゾンからの愛の贈り物となるジュエリーライクな新作バッグが登場

ブルガリ・ジャパン合同会社

ブルガリの2026年春夏レザーグッズコレクションでは、ジュエリーのアイコンがレザーグッズのアート性を通して再解釈されています。季節ごとのクラフツマンシップとモダンかつタイムレスなフォルムで表現された精巧なサヴォアフェールが、モダンな日常の装いを演出します。「ハイクラフト」と称される本コレクションは、クラフツマンシップの卓越性と創造的な技法の熟達を通して、ローマ発のメゾンによる美的モチーフを象徴しています。ブルガリ レザーグッズ＆アクセサリーのクリエイティブ ディレクター、メアリー・カトランズが手掛けた本コレクションは、ブルガリの世界観を象徴する「セルペンティ」、「ディーヴァ ドリーム」、「トゥボガス」といったモチーフをジュエリーとバッグを紡ぐ美学的シグネチャーへと昇華させています。

華やかなデビューを飾った「セルペンティ クオーレ 1968」は、ブルガリのイットバッグとしてその類まれな魅力を放っています。ローマのメゾンからの愛の贈り物であるこのコレクションは、象徴的なハート型のシルエットと、1968年のセルペンティ ハーレクイン ウォッチにインスパイアされたしなやかなスネークフォルムのメタリックハンドルがモチーフとなっています。今シーズンにデビューしたライトアメシストカラーのカーフレザーの本エディションは見るものの心を魅了します。本エディションは2026年2月より発売されます。

セルペンティ クオーレの世界観をさらに豊かに彩るため、さながら宝石のようなカラーを取り揃えてデビューした「セルペンティ クオリチーノ」。よりコンパクトなサイズ感と色彩のタッチで、あらゆる日常の装いを引き立てます。ハート型のパッド入りのカーブのデザインはそのままに、ジュエリーライクなバッグとして、2026年1月中旬よりロイヤルルビーカラーとダスティピンクカラー、そして2026年4月よりタンジェリンガーネットカラー、サンビームシトリンカラー、フェローザターコイズカラーがカーフレザーにて展開されます。

さらに4,600個以上の2種類のサイズのクリスタルを丹念に散りばめた、まばゆい輝きを放つエディションも登場します。2026年1月中旬にデビューするゴールドバージョンは洗練された輝きを放ち、4月には7色の鮮やかな色彩が織りなすレインボーエディションが登場します。

一粒一粒のクリスタルは手作業で特殊なボードに層ごとに取り付けられており、デザインを再現する繊細な工程が幾度も重ねられています。最後のディテール加工により輪郭が強調され、ブルガリのクラフツマンシップの真髄が表現されています。

295374

セルペンティ バッグ

カーフ/ ロイヤルルビー

W15 x H10 x D3.5 cm

337,700円

発売中

295418

セルペンティ バッグ

カーフ/ ダスティピンク

W15 x H10 x D3.5 cm

337,700円

発売中

295419

セルペンティ バッグ

カーフ/ サンビームシトリン

W15 x H10 x D3.5 cm

337,700円

2026年4月発売予定

295311

セルペンティ バッグ

カーフ/ ライトアメシスト

W20.5 x H14.5 x D4.3 cm

676,500円

2026年2月発売予定

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/